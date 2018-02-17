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مواطن بركاني يحرج وزراء الحكومة : واش المواطنين كيتكلموا على مشاكلهم وانتم منشغلون بهواتفكم VIDEO

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صفق الحاضرون بقوة عندما خاطب عبدالله بكاوي الوفد الوزاري برئاسة سعد الدين العثماني خلال اللقاء التواصلي بوجدة يوم السبت 10 فبراير 2018 ، مخاطبا اياهم قائلا : » ايها السادة الوزراء …. عندما كنتم تتكلمون كنا نستمع اليكم باهتمام ، لكن عندما بدأ ممثلوا المجتمع من برلمانيين ومستشارين وممثلي المجتمع المدني يتحدثون عن مشاكل ومعاناة اقاليم الجهة الشرقية ، لاحظنا انكم كلكم منشغلون بهواتفكم النقالة ، ولا تعيرون اي اهتمام لتدخلاتنا ، فالمرجو منكم ايها السادة الوزراء ترك هواتفكم النقالة جانبا ….والاستماع الى معاناتنا ـ من فضلكم « 

 
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