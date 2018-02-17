مواطن بركاني يحرج وزراء الحكومة : واش المواطنين كيتكلموا على مشاكلهم وانتم منشغلون بهواتفكم VIDEO

صفق الحاضرون بقوة عندما خاطب عبدالله بكاوي الوفد الوزاري برئاسة سعد الدين العثماني خلال اللقاء التواصلي بوجدة يوم السبت 10 فبراير 2018 ، مخاطبا اياهم قائلا : » ايها السادة الوزراء …. عندما كنتم تتكلمون كنا نستمع اليكم باهتمام ، لكن عندما بدأ ممثلوا المجتمع من برلمانيين ومستشارين وممثلي المجتمع المدني يتحدثون عن مشاكل ومعاناة اقاليم الجهة الشرقية ، لاحظنا انكم كلكم منشغلون بهواتفكم النقالة ، ولا تعيرون اي اهتمام لتدخلاتنا ، فالمرجو منكم ايها السادة الوزراء ترك هواتفكم النقالة جانبا ….والاستماع الى معاناتنا ـ من فضلكم «