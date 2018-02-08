…..ست سنوات سجنا نافذا لصاحب موقع الكتروني انتحل صفة صحافي

في إطار سلسلة من المحاكمات التي تعرفها العديد من محاكم المملكة ضد منتحلي مهمة الصحافة والاعلام وهي المهنة التي ينظمها القانون، وبعد محاكمات كل من مراكش والقنيطرة وبني ملال وتطوان والخميسات، يأتي الدور هذه المرة على عاصمة البوغاز حيث أدانت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الإستئناف بطنجة أمس الثلاثاء مدير جريدة وموقع إلكتروني بست سنوات سجنا نافذا من اجل انتحاله صفة صحافي وممارسته للابتزاز بالقذف والسب والتشهير والترويج لأخبار كاذبة .

وفي الوقت الذي تتحرك فيه جميع النيابات العامة لمحاصرة ومتابعة منتحلي صفة مهنة الصحافة بأحكام ثقيلة جدا، فإن النيابة العامة بوجدة لا تحرك ساكنا في خضم الفوضى والتسيب والعبث واللاقانون الذي يعرفه قطاع الإعلام والصحافة ، خاصة بعد دخول القانون 83-13 حيز التنفيذ منذ 16 غشت من السنة الماضية، بل إن كثيرا من المسؤولين اصبحوا يستعينون بخدمات إعلامية لأشخاص خارج المهنة والقانون لتلميع صورهم المشروخة وكأن الفوضى لا تعنيهم في شيء، بالرغم من صيحات الصحافيين المهنيين وشجبهم لمظاهر التسيب الذي تعرفه السلطة الرابعة بمدينة الألفية .