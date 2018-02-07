هكذا انتخب محمد هوار رئيسا جديدا لفريق المولودية الوجدية VIDEO

في الجمع العام الاستثنائي لفريق المولودية الوجدية

لائحة محمد هوار تحظى بموافقة المنخرطين

عقد المكتب المسير لفريق المولودية الوجدية جمعا عاما استثنائيا خلاله ، وطبقا للمادة رقم 09 /30من القانون الاساسي للجامعية الملكية المغربية لكرة القدم ، تم اختيار اللائحة الوحيدة التي توصلت بها الجامعة و التي يرأسها وكيل اللائحة محمد هوار .

وتميز الجمع العام الاستثنائي لفريق المولودية الوجدية لكرة القدم الذي دام زهاء ساعة ونصف والذي احتضنت أشغاله مقر العصبة لكرة القدم مساء يوم الاثنين 5 فبراير 2018، بأجواء انصبت في مجملها على ضرورة الالتفاف لما فيه مصلحة الفريق ، باستثناء تدخل المنخرط عبد السعيد الشاوي الذي طالب بضرورة القاء التقرير المادي من طرف امين المال للفريق او من ينوب عنه عوض الخبير المحاسباتي…وتضمن الجمع العام كلمة مقتضبة ومأثرة للرئيس بنسارية المستقيل ، جاء فيها ان حبه للفريق جعله يقدم استقالته عن طواعية، مؤكدا ان الفريق الان في ايادي امنة ولا خوف على الفريق مستقبلا ، لما يحظى به الرئيس الجديد محمد هوار من سمعة طيبة لدى الجميع.

وبقد المصادقة على التقرير الادبي والمادي، قدم الرئيس خالد بنسارية استقالة جماعية للمكتب المسير السابق ،بعد ذلك اخد الكلمة جمال كعواشي عضو المكتب الجامعي لكرة القدم وقدم ايضاحات قانونية تهم الطريقة التي سيتم من خلالها تسليم ادارة الفريق للمكتب المسير الجديد في اطار قانوني ، موضحا بان الجامعة الملكية لكرة القدم لا تعترف باللجن المؤقتة ، كما ركز في كلمته على مشروع الجامعة المرتبط بإرساء تطبيق نظام تحويل الفرق الوطنية الى شركات بدل جمعيات رياضية مع مع بداية الموسم الكروي المقبل 2018- 2019 ، وبعد التأكيد على عدم وجدود لائحة اخرى منافسة تم طرح لائحة وكيل اللائحة محمد هوار للتصويت ، حيث تم اختيار اللائحة بالإجماع ، وفي كلمة بالمناسبة اخد الكلمة الرئيس الجديد محمد هوار وأكد على انه مستعد للعمل مع جميع الفعاليات الرياضية بالمدينة، لإرجاع المكانة اللائقة التي يستحقها فريق المولودية الوجدية، وتابع حديثه ان وضعية الفريق باتت تفرض تضافر جهود جميع الوجديين.

هذا وتضمنت لائحة المكتب المسير مجموعة من الاسماء الرياضية الوازنة المعروفة بمدينة وجدة ومن هذه الاسماء محمد هوار ، خليل متحد، مصطفى طرشون ، خليد الرحماني، فؤاد قازوز، بنيونس طالب، محمد بلهاشمي، خالد زهير، محمد الحبيب، حسن مرزاق، ادريس وراوي، كمال سميري، وعبدالحق الرمضاني.

عبدالقادر البدوي