هام جدا ….ابشروا ايها المعطلون بالجهة الشرقية …. فان المركز الجهوي للاستثمار أحرز على لقب ايزو …

في الوقت الذي تعرف فيه العديد من مدن واقاليم الجهة الشرقية حراكا ، وغليانا ، جعل هذه الأخيرة على صفيح ساخن جراء الارتفاع المهول في نسبة البطالة مما جعل الجهة الشرقية تحتل المرتبة الأولى على الصعيد الوطني بنسبة تتجاوز 20 في المائة ـــ باعتراف العديد من المسؤولين ــــ وفي الوقت الذي بحت فيه حناجر شباب جرادة خلال حراك لأكثر من ثلاثة اسابيع وهم يطالبون ببديل اقتصادي حقيقي يتمثل في جلب الاستثمار والمستثمرين ، وفي الوقت الذي تعرف فيه مدينة وجدة كسادا على المستوى التجاري ـ وازمة اقتصادية حادة على جميع المستويات نتيجة غيابشبه تام للاستثمارات سواء منها الداخلية او الخارجية ، وفي الوقت الذي لم نعد نسمع ــــ في اقاليم ومدن جهتنا ـــ لا عن الاستثمار ولا عن المستثمرين مغاربة كانوا او أجانب ، وفي الوقت الذي لم تعد لساكنة الجهة الشرقية اي امل الا في غضبة ملكلية على شكل زلزال سياسي متبوع بتسونامي ملكي لا يطيح فقط بالرؤوس » اللي خرجت » على الجهة الشرقية والتي لا هم لها الا التشبث بالكراسي على رأس ادارات استراتيجية في مجال الاستثمار والتنمية وانما بمحاسبتهم ومحاكمتهم ، لأنهم السبب الرئيسي في حراك جرادة ، بوعرفة ، تندرارة تاوريرت بني درار ، والبقية ستاتي لا محالة اذا لم يتم تدارك الأمر قبل فوات الآوان …..

وفي الوقت الذي تعمل فيه جهات على خماد حريق جرادة قبل ان ينتشر والعمل على محاصرته في مدينة الفحم دون سواها ، وفي الوقت الدي يجب ان تتظافر فيه جهود مديري بعض الادارات الأساسية في مجال الاستثمار ، وفي مجال التنمية ، بخلق مشاريع اقصادية حقيقية بهذه المدينة ، يخرج علينا المركز الجهوي للاستثمار ـــــــــ وبشكل مستفز للبطالين والبطالات والعاطلين والعاطلات بالجهة الشرقية ـــــــــ معلنا وبنوع من التبجح انه احرز على لقب ايزو …وللمرة الرابعة ـــــــ هكذا ـــ .. ورغم اننا لا نعيب عليه ذلك ونتمنى صادقين ان يحصل على هذا اللقب للمرة الخامسة والسادسة او العاشرة …لا يهم …..انما الاسئلة التي تفرض نفسها وبالحاح هي : ماذا سيستفيد الشباب العاطل من حصول المركز الجهوي للاستثمار على لقب ايزو هذا ؟ هل سيقلص لقب ايزو الذي حصل عليه المركز الجهوي للاستثمار من نسبة البطالة على مستوى الجهة الشرقية ؟ كم من منصب شغل جديد سيوفره المركز الجهوي للاستثمار بعد حصوله على لقب ايزو هذا ؟ كم من شركة ومقاولة ومعمل ومصنع حط الرحال بالجهة الشرقية مما جعل المركز الجهوي يحصل على اللقب الرابع للايزو ـــ طبعا لا شيء ــ اليس كذلك ؟ كما بلغت نسبة الاستثمارات بالدولار ، او الأورو ، او الدرهم التي قام المركز باستقطابها الى اقاليم ومدن وبوادي وقرى الجهة الشرقية ـــ طبعا لا شيء اليس كذلك ؟ وسواء اكان ذلك شيئا او لا شيء ، فان المركز لم يقدم لنا في يوم من الأيام اية احصائيات على حصيلته من الاستثمارات …..حتى يمكن لساكنة الجهة الشرقية ولشبابها العاطل ان يطلع على منجزات هذا المركز….وهو المركز الذي يمكن القول انه اصبح شبه مشلول منذ عهد فريد شوراق ـ( العامل الحالي على اقليم الحسيمة)

ومن جهة اخرى الا يعتبر التبجح بحصول المركز الجهوي للاستثمار بالجهة الشرقية على اللقب الرابع للايزو هو هروب الى الأمام ؟ الا يمكن اعتبار دعاية المركز لنفسه بحصوله على لقب ايزو محاولة لذر الرماد في الأعين ومحاولة استباقية للافلات من اية محاسبة على تراجع الاستثمارات بالجهة الشرقية خصوصا بعد الخطاب الملكي الذي عبر فيه صراحة عن غضبته على العديد من المراكز الجهوية للاستثمار ؟ الا يعني التبجح بالحصول على لقب ايزو تغطية على تهرب المركز الجهوي للاستثمار من اعطاء احصائيات شفافة ونزيهة عن الحصيلة الضعيفة للاستثمارت التي قام المركز باستقطابها ، وكم هو عدد الشركات والمعامل والمصانع التي حطت الرحال بالجهة ان كانت هناك بالفعل شركات ومعامل ومصانع ؟ وباختصار شديد كم هي حصيلة المركز خلال السنوات الأربعة الأخيرة ……غير استهلاك الكلام …ولغة الخشب ….والبيروقراطية…..؟ والآن ياتي هؤلاء » يحكو على الدبرة ديال الشباب العاطل » سواء بوجدة او بجرادة وبوعرفة وجرسيف تاوريرت عين بني مطهر ادريوش ….الخ من خلال التبجح بالحصول على لقب ايزو …. فعلى من تضحكون ، ايها السادة ؟ ليكن في علمكم ــ اذا كنتم تفهمون اللغة العربية ـــ ان الساكنة بالجهة الشرقية في حاجة الى الاستثمار ات الحقيقية ، في حاجة الى المصانع ، في حاجة الى المعامل ، في حاجة الى الشركات ، في حاجة الى توفير مئات بل آلاف من مناصب الشغل …للشباب العاطل وتقليص نسبة البطالة بالجهة ….آنذاك سنصفق لكم ايها السادة ، وسنعتبر ذلك هو الايزو الحقيقي

شاب معطل ….