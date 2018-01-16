عبدالنبي بعوي رئيس جهة الشرق : الحكومة تتحمل مسؤولية الأوضاع الاقتصادية المزرية بالجهة الشرقية بما في ذلك ما يحدث بجرادة VIDEO

خلال الدورة الاستثنائية التي خصصها مجلس جهة الشرق لمناقشة الأوضاع بمدينة جرادة ، صباح يوم الأثنين 15 يناير 2018 بمقر الجهة ، حمل السيد عبد النبي بعوي رئيس جهة الشرق مسؤولية الأوضاع الاقتصادية المزرية سواء لمناطق الشريط الحدودي او للعديد من مدن الجهة الشرقية ، مثل جرادة ، فيجيج ، بوعرفة ، عين بني مطهر جرسيف ، تاوريرت ، الدريوش ….للحكومة ، لأن هذه الأخيرة ورغم انها تدرك تمام الادراك الخصوصيات التي تتميز بها أقاليم جهة الشرق ، المتمثلة يف كونها منطقة حدودية ، تعرف سنوات عجاف متتالية على المستوى الفلاحي جراء الجفاف الذي يضرب المنطقة لأكثر من عقد من الزمن ، اغلاق الحدود ، وغياب الاستثمارات الكبرى ، ترتب عنه احتل الجهة الشرقية المرتبة الأولى وطنيا على مستوى ارتفاع نسبة البطالة التي تتجاوز 20 في المائة …

ينضاف الى ذلك ان الميزانية التي تخصصها الحكومة لجهة الشرق تعتبر من افقر الميزانيات مقارنة عما تخصصه الحكومة للجهات الأخرى من المملكة ، ولهذا حمل السيد رئيس الجهة مسؤولية تفاقم الأوضاع الأقتصادية بمختلف أقاليم الجهة الشرقية للحكومة بما في ذلك ما يحدث بمدينة جرادة ، قائلا » اننا ننتظر من الحكومة خلال زيارتها المقبلة للجهة ان تحمل الينا مشاريع اقتصادية كبرى ، واستثمارات مهمة ، يمكنها ان تؤدي الى تنمية حقيقية بالجهة ، بما في ذلك العمل على استقطاب شركات ومقالات كبيرة تمكن من تشغيل اعداد كبيرة من الشباب المعطل ….. »