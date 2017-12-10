ولاية امن وجدة توقف طالبا بحي القدس يتاجر في العديد من اصناف المخدرات

المديرية العامة للأمن الوطني

ولاية أمن وجدة

الخلية الولائية للتواصل

وجدة في 10 دجنبر 2017

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تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية أمن وجدة، مساء يوم السبت 09 دجنبر 2017، بناء على معلومات دقيقة، من توقيف طالب متلبس بالاتجار في المخدرات والخمور المهربة بحي القدس بمدينة وجدة.

عمليات التفتيش التي تم إجراؤها بحي القدس بمنزل يكتريه الموقوف الذي هو من مواليد 1994 وعديم السوابق العدلية، مكنت من حجز : 560 قرصا مهلوسا نوع إكستازي، 13.3 غراما من مخدر الكوكايين، 1100 غرام من مخدر الشيرا، كيلوغرام واحد من مخدر الكيف الممزوج بطابا، 15 قنينة خمور مهربة، كمية من مسحوق أبيض مجهول النوع وجه لإجراء تحاليل مخبرية عليه، ومبلغ مالي قيمته 3570 درهما من عائدات الأنشطة المحظورة المذكورة المتعلقة بالاتجار في الخمور والمخدرات والمؤثرات العقلية.

هذا، وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.