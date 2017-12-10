ولاية امن وجدة تواصل الحرب على مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة : حجز4كلغ من مخدر الشيرا و1030 قرصا من القرقوبي في ظرف يومين

وجدة في 09 دجنبر 2017

ولاية أمن وجدة

الخلية الولائية للتواصل

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تمكنت عناصر الأمن الوطني بالدائرة الرابعة للشرطة التابعة لولاية أمن وجدة، صباح اليوم السبت 09 دجنبر 2017، بناء على معلومات دقيقة، من توقيف شابين شقيقين متلبسين بالاتجار في المخدرات بكل من حي محمد بلخضر وحي الأندلس من مدينة وجدة.

الموقوفان من مواليد 1968 و 1979 ويعدان من ذوي السوابق العدلية كما يشكلان موضوع مذكرات أبحاث من أجل قضايا من نفس النوع.

عمليات التفتيش التي تم إجراؤها بمنزليهما مكنت من حجز أربعة كيلوغرامات من مخدر الشيرا وهاتف نقال.

تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تتولاه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

هذا، وقد كانت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، قد حجزت يوم أمس 08 دجنبر 2017 على مستوى حي القدس سيارة نوع كولف مزورة سوداء اللون وعلى متنها 1030 قرصا من مخدر الإكستازي ، 08 جرعات من مخدر الكوكايين و08 قنينات خمر مهرب نوع ويسكي وهاتف نقال تعود لمشتبه فيه من ذوي السوابق العدلية من مواليد 1981. حيث تسعى فرقة البحث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للقيام بكل التحريات الضرورية لتحديد امتدادات هذه القضية المتعلقة بالاتجار في المخدرات والمنبهات العقلية والعمل على توقيف جميع بقية المشتبه فيهم المتورطين فيها.