هكذا اجاب عمر حجيرة رئيس الجماعة الحضرية على سؤال مستشار حول القضية المعروفة بقضية حمام بنقاشور VIDEO
خلال الدورة الاستثنائية التي عقدتها الجماعة الحضرية للتصويت على مشروع الميزانية برسم سنة 2018 ، يوم الجمعة 24 نونبر الأخير 2017 وخلال المناقشة ، وجه مستشار من حزب الأصالة والمعاصرة سؤال للرئيس عمر حجيرة حول غموض بعض الصفقات التي اثارت العديد من الشكوك ، والتساؤلات خصوصا بالنسبة للراي العام …كان جواب عمر حجيرة بانه على اتم الاستعداد لادراج اية صفقة تثير الشكوك كنقطة ضمن جدول الأعمال للمناقشة خلال الدورات المقبلة ، معتبرا ان ما يروج بالشارع العام لا يؤخذ مأخذ الجد ، فالكثير من كلام الشارع هو مجرد اشاعات لا اساس لها من الصحة ـ حسب السيد عمر حجيرة …
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آه لو كانت لوزارتي الداخلية و العدل الجرأة في تطبيق » من أين لك هذا؟ » لو كنت مشاو فيها كاع ما يسمى برؤساء الجماعات و البلديات و الجهات و … باستثناء إثنين أو ثلاثة، بتهمة اختلاس الأموال العمومية و التحايل على القانون و جرائم تجاوزات أخرى، ولكن…!