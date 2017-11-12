VIDEO هنيئا لأسود الأطلس : جلالة الملك يهنئ بحرارة الفريق الوطني بعد تأهله لمونديال 2018

في أعقاب المباراة التي جمعت يوم السبت المنتخب الوطني لكرة القدم بنظيره من كوت ديفوار، هنأ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، بحرارة عناصر الفريق الوطني بعد التأهل إلى مونديال 2018.

وهكذا تحدث جلالة الملك هاتفيا إلى مدرب المنتخب الوطني هيرفي رونار وعميد الفريق المهدي بنعطية حيث عبر لهما جلالة الملك عن سروره بعد الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب الوطني، معربا جلالته عن تهانيه الصادقة للاعبين وللطاقم التقني والإداري الذين أعطوا أفضل ما لديهم وأنهوا بذلك مسارا ممتازا توج بهذا الانجاز الكبير.

وبعد أن عبر جلالة الملك عن ارتياحه للأداء من مستوى عال الذي أبان عنه اللاعبون المغاربة ، حرص جلالته على الإشادة بالروح الرياضية العالية التي تحلى بها الجمهور المغربي الذي شجع فريقه بحماس منقطع النظير وأعطى بذلك ذلك أفضل مثال لشباب مغربي متألق على الدوام.

وفي الأخير عبر صاحب الجلالة عن متمنياته للفريق الوطني بالاستمرار في نفس الأداء بعد أن رفع عاليا العلم الوطني وكان بذلك محط فخر واعتزاز كل الشعب المغربي.

(ومع 11/11/2017)