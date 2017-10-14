هذه هي اللوائح التي ينبغي نشرها يا معالي وزير التربية والتعليم ـ وليس لائحة الأساتذةفي رخص مرضية

صراحة لم استوعب جيدا الغرض من نشر لوائح رجال ونساء التعليم المتغيبين عن العمل لإسباب صحية لكون هذا التغيب يتم بطريقة قانونية في إطار ممارسة حق تضمنه القوانين والتشريعات.مع العلم أن الإدارة تتوفر على الأليات القانونية التي تسمح لها بمراقبة مدى أحقية الاستفاذة من ممارسة هذا الحق ليس من بينها حسب علمي نشر لوائح هؤلاء والتشهير بأسمائهم اللهم إذا كان الهدف هو تهيئة الرأي العام للإجهاز على هذا الحق.

ومع ذلك يجب أن لاننزعج كثيرا من هذا الأمر إذا كان يندرج في توجه عام لتسليط الأضواء على كل مساحات الظل والعتمة بالمنظومة التربوية..

فلن ننزعج مطلقا سيدي الوزير بل سيكون من دواعي سعادتنا وسرورنا لوقامت وزارتنا الموقرة :

1-بنشر لائحة جميع السكنيات الإدارية المحتلة وأسماء محتليها ومناصبهم مع حزمة من القرارات الصارمة لاسترجاعها ووضعها رهن إشارة مستحقيها.

2- بنشر لائحة مفصلة لمن تحوم حولهم شبهة سرقة أموال البرنامج الاستعجالي بعد عرضهم على القضاء والحسم في إدانتهم.

3.بنشر بيانات مالية دقيقة عن قيمة الأموال المحولة إلى شركة التأمين المدرسية وتبيان أسباب احتكار شركة بعينها لهذا المجال مع جدول مفصل للخدمات التي أنجزتها لفائدة المنظومة التربوية ولكافة المؤتمنين مع العلم أننا في المؤسسات التعليمية نضطر لإيصال التلاميذ المصابين إلى المصحات المتعاقدة(إن وجدت وهي غير متوفرة في أغلب المديريات )بوسائلنا الخاصة.

4- بنشر تقارير مفصلة عن التحويلات المالية من المؤسسات التعليمية إلى الفروع الوطنية والجهوية والإقليمية للجامعة الملكية للرياضة المدرسية مع تقارير حول إنجازات هذه الفروع ودورها في تنمية الرياضة المدرسية.

5-بنشر عدد الزيارات التأطيرية والتقارير التي تنجزها هيئة المراقبة التربوية(في ظل النقص المهول من السادة المفتشين) لمختلف الفصول الدراسية إذ يجب الاعتراف أن الممارسة الصفية هي صلب الموضوع بأكمله ومع ذلك تبقى الغائب الأكبر عن كل التقارير وعن كل مراقبة وتقويم…

6- بنشر لائحة مفصلة عن عدد الأيام الدراسية التي ضاعت للتلاميذ بسبب عدم توفر المدرسين في الوقت المناسب ولوائح بأسماء الأساتذة الذين يدرسون مواد بعيدة عن تخصصاتهم وأولئك الذين تم الزج بهم في قاعة الدرس في غياب أي تكوين أساسي أو تأطير مستمر.

7-وبالرجوع إلى التعليم الخاص جميل ماتم نشره سابقا حول التلاعب بنقط المراقبة المستمرة لكن أليست اللائحة المنشورة مجرد رأس جبل الجليد أو الشجرة الي يراد بها إخفاء غابة الغش والتدليس ثم ماقصة الرسوم المزاجية المفروضة على رواد هذه المدارس وأقساط التأمين الخيالية وحقوق العاملين بها ومدى احترامه لدفاتر التحملات…

8-وبالنسبة للمدرسة العمومية ماهي الإجراءات الفعلية لمحاربة ظاهرة الساعات الإضافية المؤدى عنها والتي خلقت وسط أسرة التعليم مافيات حقيقية تمتص دم الأسر حد العظم

هذا بعض ما نريده سيدي الوزير ولكم واسع النظر