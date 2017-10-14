لأول مرة وزارة التربية تنشر اسماء الأساتذة المتغيبين ، وجهة الشرق تسجل اكبر عدد من الغيابات

بلاغ صحفي

انسجاما مع توجهاتها الرامية إلى تعزيز الثقة في المدرسة المغربية، تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه، استنادا إلى المعطيات التي تم مسكها خلال شهر شتنبر 2017 في منظومة « مسار »، تم تسجيل:

611 متغيبا بصفوف هيئة أطر التدريس بعدد أيام يقدر ب 2985 يوما

أكبر عدد من المتغيبين بالسلك الثانوي الاعدادي ب 211 متغيب أي ما يعادل 0.41% من مجموع الأساتذة بهذا السلك، بمقدار 1068 يوم غياب، متبوعا بالسلك الابتدائي ب 202 متغيب بنسبة 0.18% من مجموع أطر هيئة التدريس العاملين بهذا السلك، وهو ما يقابل 1072 يوم غياب، ثم السلك الثانوي التأهيلي ب 198 متغيب بما يقدر ب 844 يوم

430 شهادة طبية وردت على الوزارة بعدد أيام عمل يقدر ب 2539 يوما

أكبر عدد من المتغيبين بجهة الشرق ب 108 متغيب بما يعادل 495 يوم، في حين سجل أقل عدد منها بجهة وادي الذهب لكويرة بمتغيبين (2) بمقدار 4 أيام

أكبر عدد من المتغيبين بالمديرية الإقليمية بالرشيدية ب 37 متغيب، متبوعة بالمديرية الإقليمية لبركان ب 35 متغيب ثم المديرية الإقليمية لوجدة انجاد ب 26 متغيب.

159 متغيب لمدة أربعة أيام فأكثر بما يعادل 2105 يوم غياب.

ويمكن الاطلاع على المعطيات المفصلة لعملية تتبع هذه التغيبات، وكذا على اللائحة الإسمية للمتغيبين لمدة أربعة أيام فأكثر خلال شهر شتنبر الماضي من خلال البوابة الرسمية للوزارة .www.men.gov.ma