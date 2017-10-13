الدكتور مصطفى بنحمزة : دور الوقف ضمن الأقتصاد الاجتماعي في الاسلام VIDEO

Home»Débats»الدكتور مصطفى بنحمزة : دور الوقف ضمن الأقتصاد الاجتماعي في الاسلام VIDEODébats/Dr Mostapha Benhamza/Nationalالدكتور مصطفى بنحمزة : دور الوقف ضمن الأقتصاد الاجتماعي في الاسلام VIDEO2017-10-13/ 13/10/2017/1/ 761SharesFacebookTwitterPinterestGoogle+استمع للمقالإنهاء الإستماعخدمة تجريبيةجديد على وجدة سيتي الدكتور مصطفى بنحمزة : دور الوقف ضمن الأقتصاد الاجتماعي في الاسلام Loading...Dans le même sujetفي نفس الموضوع الدكتور مصطفى بنحمزة يكشف عن مشاريع احسانية ضخمة…ويعتبر الأمن الذي ننعم به من اعظم النعم VIDEOالعلامة الدكتور مصطفى بنحمزة في تفسير سورة ـ المنافقون ـ الجزء 6 VIDEOالدكتور مصطفى بنحمزة : المرحوم سي محمد العرابي يعتبر بالفعل مدرسة VIDEOالعلامة الدكتور مصطفى بنحمزة يشارك في الكوب 22 بكتاب تحت عنوان : الاسلام والبيئة VIDEO
1 Comment
أفكر منذ مدة في جعل منزلا أمتلكه وقفا لوجه الله ، على أن يكون هذا بعد 20 سنة من وفاتي . هل يمكنني أن أشترط في عقد الصداقة أو الوقف ذلك ، أي أشترط أن يستغله الورثة إن أرادوا على أن يدفعوا مقابل ذلك سومة كرائية لنظارة الأوقاف بثمن رمزي لا يتعدى 600 درهم شهريا . وبعد انقظاء المدة المحددة في عقد الصداقة ، يمكن لنظارة الأوقاف تحديد القيمة الكرائية حسب ما هو معمول به للورثة أو لغيرهم على أن توجه المداخيل لتصرف على احد المساجد الذي لا يتوفر على مداخيل أو دكاكين تضمن له دخل شهري قار .
أنتظر الجواب من الأستاذ الدكتور العلامة مصطفى بنحمزة او من ينوب عنه مشكورا .
وفي انتظار أن يتم ذلك تقبلوا فائق الإحترام والسلام عليكم .
– عكاشة أبو حفصة .