ما هي الرسالة المفتوحة التي يمكنك ان توجهها لمعاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد ؟

بعد مرور اكثر من ثلاثة اشهر على تعيين السيد معاذ الجامعي واليا لجهة الشرق عاملا لعمالة وجدة انكاد ، ما هي الرسالة المفتوحة التي يمكنك ان توجهها له ؟

خصوصا وان جهة الشرق تعرف ازمة اقتصادية خانقة ـ في جميع المجالات والميادين ـ لا يمكن لأي كان ان ينكرها ….كما تعرف مختلف اقاليم الجهة ومدنها ركودا تجاريا لم يسبق ان عرفه هذا القطاع من قبل …. ارتفاع البطالة لتحطم الرقم القياسي حيث يمثل معدل البطالة بجهة الشرق اعلى معدل على الصعيد الوطني … غياب الاستثمارات سواء منها الداخلية او الخارجية ….انتشار اليأس في اوساط الشباب نتج عنه ارتفاع نسبة محاولات الانتحار …..وانتشار الجريمة ، والمخدرات …. توالي سنوات الجفاف وانخفاظ حقينة سدود المنطقة الى ادنى المستويات والتي لم يسبق ان عرفتها السدود منذ عقد من الزمن يهدد الانتاج الفلاحي بالافلاس …

فشل المناطق الصناعية بالمنطقة سواء تعلق الأمر بتكنوبول وجدة ، او المنطقة الصناعية ـــ الفلاحية بركان ، او المنطقة الصناعية بسلوان ….

ارتفاع فواتير الماء والكهرباء والضرائب اصبح يثقل كاهل ساكنة الجهة الشرقية …الخ ….الخ …..الخ

خلاصة القول ان الجهة الشرقية تعرف ازمة حادة تتطلب من السيد معاذ الجامعي التحرك بسرعة في فتح حوار جاد ، صريح ، واقعي ، وفعال مع مختلف القطاعات و الفعاليات ، الاجتماعية ، الاقتصادية ، الثقافية ، السياسية ، الاعلامية ، المنتخبة ، الجمعوية ، والرياضية ، ….قصد التفكير في ايجاد الحلول الناجعة والمستعجلة لانتشال اقاليم الجهة الشرقية من الأزمة الخانقة التي تعرفها في صمت ، وقد يكون هذا الصمت بمثابة الهدوء الذي يسبق العاصفة لا قدر الله ، لهذا لا بد من تحرك استباقي ومستعجل …

وجدة سيتي تتمنى ان تمثل رسائلكم قوة اقتراحية من جهة ، وان تكون بمثابة ارضية للنقاش من جهة اخرى خصوصا من طرف من يهمهم الأمر