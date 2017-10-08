ما هي الرسالة المفتوحة التي يمكنك ان توجهها لمعاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد ؟
بعد مرور اكثر من ثلاثة اشهر على تعيين السيد معاذ الجامعي واليا لجهة الشرق عاملا لعمالة وجدة انكاد ، ما هي الرسالة المفتوحة التي يمكنك ان توجهها له ؟
خصوصا وان جهة الشرق تعرف ازمة اقتصادية خانقة ـ في جميع المجالات والميادين ـ لا يمكن لأي كان ان ينكرها ….كما تعرف مختلف اقاليم الجهة ومدنها ركودا تجاريا لم يسبق ان عرفه هذا القطاع من قبل …. ارتفاع البطالة لتحطم الرقم القياسي حيث يمثل معدل البطالة بجهة الشرق اعلى معدل على الصعيد الوطني … غياب الاستثمارات سواء منها الداخلية او الخارجية ….انتشار اليأس في اوساط الشباب نتج عنه ارتفاع نسبة محاولات الانتحار …..وانتشار الجريمة ، والمخدرات …. توالي سنوات الجفاف وانخفاظ حقينة سدود المنطقة الى ادنى المستويات والتي لم يسبق ان عرفتها السدود منذ عقد من الزمن يهدد الانتاج الفلاحي بالافلاس …
فشل المناطق الصناعية بالمنطقة سواء تعلق الأمر بتكنوبول وجدة ، او المنطقة الصناعية ـــ الفلاحية بركان ، او المنطقة الصناعية بسلوان ….
ارتفاع فواتير الماء والكهرباء والضرائب اصبح يثقل كاهل ساكنة الجهة الشرقية …الخ ….الخ …..الخ
خلاصة القول ان الجهة الشرقية تعرف ازمة حادة تتطلب من السيد معاذ الجامعي التحرك بسرعة في فتح حوار جاد ، صريح ، واقعي ، وفعال مع مختلف القطاعات و الفعاليات ، الاجتماعية ، الاقتصادية ، الثقافية ، السياسية ، الاعلامية ، المنتخبة ، الجمعوية ، والرياضية ، ….قصد التفكير في ايجاد الحلول الناجعة والمستعجلة لانتشال اقاليم الجهة الشرقية من الأزمة الخانقة التي تعرفها في صمت ، وقد يكون هذا الصمت بمثابة الهدوء الذي يسبق العاصفة لا قدر الله ، لهذا لا بد من تحرك استباقي ومستعجل …
وجدة سيتي تتمنى ان تمثل رسائلكم قوة اقتراحية من جهة ، وان تكون بمثابة ارضية للنقاش من جهة اخرى خصوصا من طرف من يهمهم الأمر
17 Comments
نتمنى من السيد معاذ الجامعي التصدي لهيئة المهندسين المعماريين بوجدة التي تستنزف جيوب المواطنين الراغبين في رخصة البناء بارغامهم على اداء رسوم خيالية غير قانونية تطبق فقط بوجدة و كاننا لسنا مغاربة. يبيعون طابه الهيئة ب 4000 درهم .والا لا تصادق البلدية على الرخصة.اللهم هدا منكر. وهدا علما ان هذه الهيئة لها صفة جمعية و لا حق لها طبقا للدستور المغربي 2011 في فرض واجبات على المواطنين.والا لمادا لا يطبق هدا القانون في جميع المدن المغربية. نتمنى من السيد الوالي توقيف هده الخروقات و ارجاع الاموال لاصحابها.
السلام عليكم و تحية للسيد الوالي
سعيا وراء تثبيت الأمن بمدينة وجدة المرمجو من السيد والي الجهة الشرقية وعامل عمالة وجدة أنجاد إحداث مراكز للشرطة ( دوائر الأمن الوطني ) وخصوصا بحي المنار ( طريق تازة) حيث
توجد دائرة واحدة للأمن ( الدائرة السابعة) ب أعمر البوليس والتي تضم عدة أحياء على سبيل المثال لا الحصر حي المنار ، حي السي لخضر ، حي سلامة ، حي أدرافيف ، حي لمحرشي ، حي الجرف لخضر ، حي المير علي ، حي أنكادي ،…….
و في انتظار تحقيق هذا الطلب تحية للسيد الوالي .
السيد الوالي المحترم
إن مقبرة الشهداء قد امتلأت عن آخرها حتى صار الناس يدفنون موتاهم فوق بعضهم البعض مع وجود مقبرة جاهزة بطريق جرادة فلماذا لم يتم فتحها لحد الآن.
هل ستقومون بمراجعة للأراضي التابعة للدولة لمن تسلم وكيف يتم ذلك.
النقطة الثالثة تتعلق بالروائح المنبعثة من المطرح العمومي هل ستتدخلون لإنقاذ الساكنة منها.
ما دامت الجهة الشرقية تفتقد الى اعيان وليس (اعوان) لديهم قوة الضغط والاقتراح برؤية ايجابية وليست شخصية او سياسوية ضيقة تخدم الصالح العام وتهدف الى الدفع بقوة نحو جلب الاستثمارات (ليس في الاسمنت والآجور وحديد البناء…..) لانه سبب الازمة!!!! وخاصة وان ودائع اثرياء الجهة بالبنوك الوطنية تحتل المرتبة الاولى ولكن مع الاسف هؤلاء الاثرياء لا يفقهون في الاستثمار الصناعي بالجهة .لا يفقهون في تشكيل لوبي ضاغط يمكنهم من فرض وجودهم في الساحة الاقتصادية حتى يساهموا في تنمية الجهة دون انتضار سعادة الوالي ليمدهم ببركاته ويسلمهم مفاتيح الاستثمار والتنمية فهو لايعرف الجهة كما يعرفها اهلها ففاقد الشيء لا يعطيه واهل مكة ادرى بشعابها بعيدا عن الخلافات السياسوية الضيقة والمولاة والمحابات لا تخدم الجهة في شيء والفاهم يفهم.
على غرار اذاالتقيت بملك البلاد مذا تقول له. …..؟ فأضن . إن الحال يعفي عن السؤال. والسيد الوالي. إن لم يلتقط الرسائل الواضحة والمشفرة منذ ولي على المنطقة الشرقية فأضن أنه خارج السياق. فمثلا. لا حصرا. حالات الانتحار كل مرة رسالة. …الكريساج ….رسالة. المقاهي لي عامرة من نهار الاثنين من 9 صباحا إلى العاشرة مساء رسالة …الأسواق الفارغة رسالة. الاحتجاجات. قدام الولاية رسالة …..بني درار رسالة. ..الناس كتاكل من القمامة رسالة ….بنكلاديش رسالة. …نتحدى السيد الوالي إلى يعرف بن غلاديش ؟ ؟ ؟ ؟!!!! . هذه بعض الرسائل المشفرة. ورسالتي الواضحة والتي لا غموض فيها. …بغيناه غي يخرج من البيرو ديالو نشوفوه في سبيل الله. …نشمو فيه ريحة سيدنا.
مرحبا. السلام عليكم. اولا: العمل….كيف:؟؟ البداية إيجاد حلول جدية للباعة المتجولين؛ ليس محاسبتهم طول الوقت من أمام المساجد و الطرقات الضيقة وتسليط المخزن عليهم وملاحقتهم أينما حلوا وارتحلوا لأنه قيل لهم ذات مرة أن الدراجات النارية (triporteurs) نوع من التشغيل الذاتي ويدخل في المبادرة الوطنية للتنمية وبالتالي سيتمكن من محاربة البطالة. لا…وأصبح خمس السكان على هذا الشغل وهذه التجارة العبثية …ثم المسألة الثالثة :تحرير الملك العام من المستغلين مقاهي مطاعم، متاجر حتى في الأسواق الكل يحترم القانون والمساحة المسموح له باستغلالها.والمراقبة المستمرة وليس المناسبتية وإعادة النظر في رخص استغلال المقاهي والمطاعم واحترام المساحات المطلوبة لمثل هذه المهن:يعني اشتري مفتاح تجاري لمحل لا تتعدى مساحته 16 متر مربع وافتح مقهى أو مطعم ثم استغل الملك العام وتوسع لا حرج…أو استغلال قبو كدعم أو مقهى …فالقانون واضح هنا ..لا يمكن التستر على هذا…المسألة الرابعة: خاصة بالتعمير: أن الترخيص المصاحب لشخص البناء والمتعلق بالسماح بوضع مواد البناء على الطرقات والتجاوز وعرقلة المرور خاصة على الراجلين لا يمكن أن يقبل به لوقت لا محدود. والمسألة الخامسة: هي كون وجود تجزءتين تابعتين لاملاك الجماعة الحضرية بوجدة وزعت على موظفيها القرن الماضي (منذ 1989) الأولى تدعى تجزئة مير النيجر بحي الطوبة والثانية توجد بالقرب من مستشفى الأمراض العقلية (المقاطعة 13) وهذه الأخيرة فصلت على شهرين :شطر به 172 قطعة بنى المستفيدين بيعهم وسكنوا..وبقي الشطر الثاني أرضا قاحلة رغم أنها مجهزة شابتها تعقيدات ومساطر إدارية وحجوزات من طرف المتنازعين مع الجماعة. …وقد سيس هذا الموضوع واستغل في الدعايات الانتخابية منذ (1993) إلى يومنا هذا. ..و سنعود لتفصيل الموضوع أكثر. كما كنت قد كتبت فيه سابقا و طرح كمال شفوية بمجلس النواب منذ مدة…وهناك أشياء أخرى سوف نظيرها كلما سنحت الفرصة لذلك
يخرج من مكتبه ويتجول في مدن الجهة راجلا ليعرف ما نعانيه وما تعانيه الساكنة بل وما يعانيه حتى اعوان السلطة التابعين له
هل السيد الوالي طلب راي الساكنة ؟
طلب غاية في البساطة :ألا يمكن منع نصب خيام الافراح والجنائز في الشوارع .؟ اولا غرس الأوتاد في الأرض يخلف الحفر وثانيا هناك إزعاج في المرور.
نطلب من السيد الوالي ان لا تكون حملة تحرير الملك العمومي موسمية كما نسائل السيد الوالي لماذا تم استثناء ساحة سيدي يحيى المجاورة لسوق ملياية من هذه الحملة واخيرا نذكر السيد الوالي يوم تنصييه ماقاله السيد وزير الداخلية الاهتمام بالمجتمع المدني والتشاور معه لكن السيد الوالي في واد والمجتمع المدني في واد
نتساءل ماذا فعل المنتخبون الذين صوت عليهم اولاد لبلاد اين غيرتهم لم بصوتو حتى على القرارات والبرامج التي تنفع المدينة وساكنتها فهم يتخاصمون سياسيا ناسبن معانات الساكنة السلطة بدات تحرير الملك العمومي من الباعه مسؤولين في الجماعة موظفين ومستشارين منذ زمان فارتزفو وضاعت الجماعة في مداخيل وشوهت ازقتها من يحاسب من ؟ هذا السؤال قد يحتوي على تساؤلات يعرفها الجميع لكن من المسؤول طبعا الشعب الذي يسيى الاختيار مح تحياتي لكل المنتخببن الشرفاء كذا الموظفين ولنا في خطاب جلالته كل المعاني الصادقة لكل من له حس وطني
المرجو السعي وعلى سبيل الإستعجال نقل موقف سيارات الاجرة المحادية لمقبرة سيدي المختار الى المحطة الجديدة بالقرب من سوق الخضر بحي الطوبة نظرا للفوضى العارمة في سلاسة المرور وايضا مراعاة حرمة مقبرة المسلمين.
صفحة مستفركي للثقافة _فيسبوك_ ترحب بالسيد الوالي.
منذ سنين وساكنة جماعة مستفركي تلقي بنفاياتها المنزلية،كيفما اتفق:في مجرى الوادي،بمحاذاة المدرسة،بجوانب الطرقات.تندفع السيول شتاء لتوصل النفايات،خصوصا البلاستيكية،الى وادي ملوية وسدوده الشرقية،. رجاء تدارس الامر مع الجماعة ومساعدتها لوجيستيكيا على تنظيم التخلص من النفايات.لا يمكن للوضعية الحالية ان تتواصل.المنطقة جبلية وغابوية،فكيف تصبح ملوثة لجوارها ؟نتمنى خيرا
أن يوضح للرأي العام أسباب تأخر الإعلان عن نتائج التوظيفات بعدد من الجماعات المحلية بجهة الشرق ، والتي تعد أطول مباراة توظيف عبر التاريخ ؟؟؟؟ بحيث مرة سنة على تنظيمها كتابيا وما يزيد عن سبعة أشهر عن الشفوي ….
Bonjour Mr Le Wali, le centre ville d’oujda (Medina)) apartir de l’arrét du Bus lazaret jusqua Bab sidi abdelouhab souffre d’une congestion monstre , ceci est du principalement aux arrets des bus qui déposent les gens en masses mais aussi les souks de la ville ( se trouvent tous a la méme place ( Mellilia – al qods et Tanger ) l’aménagement récent de la place Sidi abdelouhab n’a pas été bien réfléchi et n’a fait qu’agraver le probléme avec l’ajout de la mosquée dans un endroit vraiment trés mal choisi . je pense qu’il est temps de régler ce probléme avec de vraies solutions et pas du bricolage , j’entends par la un tunnel qui relie le bd Allal alfassi au boulevard Med 5 , la construction d’une station de bus souterraine qui permet de déposer les citoyens en toute securité cette station devrait , avoir des accés différents vers souk Mellilia , Tanger et Bab sidi abdelouhab
la libération de l’espace publique doit étre généralisé a tous cafés , boutiques, maisons qui occupent l’espace publique et doit étre une opération continue et non ponctuelle et les vendeurs ambulants aussi doivent étre rassemblés dans des marchés construits a cet effet qui leur permet d’exercer leurs business dignement , nous ne voulons plus voir de vendeurs ambulants dans nos rues ni de boutiques/café/maisons qui occupent l’espace publique
السيد الوالي المحترم نحن سكان تجزئة بنميمون الثانية شارع الحسن الثاني نعاني من سوء تجهيز الطرق والازقة بعد اهترائها ولما اتصلنا بمسؤولين بالمجلس آلحضري للبحث عن حل اكتشفنا ان صاحب التجزئة لم يحصل على التسليم النهائي واكثر من نصف البقع مبني برخص قانونية .السيد الوالي نطلب منكم التدخل باعطاء تعليماتكم للمصالح المختصة لايجاد حل لمشكلنا خاصة ان المجلس الحضري لايمكن له التدخل لتعبيد الازقة مادامت التجزئة غيرمسلمة نهائيا.وفقكم الله في مهمتكم .مع كامل الاحترام والتقدير
إذا كان الوالي يعتبر الاحتجاج جريمة يعاقب عليها القانون، فماذا عن تادية المواطنين لفواتير الماء والكهرباء الباهضة الثمن، وليس بمقدورهم ادائها بحكم البطالة المتفشية بصفة كبيرة بالجهة، مثل ما يؤدي المواطنين الواجبات لا بد من الحصول على ابسط الحقوق. فسد باب الحوار يا سيدي الوالي ليس حلا يبدوا ان ليس لكم التجربة في التعامل مع اصحاب الجهة. يبدو انكم لم تاخذو الدرس من جلالته الذي دعاكم ال فتح الحوار مع الشعب ومعرفة مطالبهم.
فالتحية الخالصة للوالي السابق بومهيدية كنا نتمنى ان يبقى ويستكمل المشاريع.