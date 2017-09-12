أحمد الجبلي

وكأن مسالك ودروب الإبداع في الأزياء قد انسدت، وأن منابع الابتكار قد جفت، ولذلك لجأ موقع سيدتي التابع لمجلة سيدتي السعودية إلى الإستعانة بحروف اللغة العربية ليصنع منها كعوبا عالية تطأها الأقدام وتمرِّغُ قداستها المستمدة من القرآن الكريم في التراب.

لقد أبصرت مجلة سيدتي النور عن الشركة السعودية للأبحاث والنشر التي تعد أحد شركاء المجموعة السعودية للأبحاث والتسوق التي قام بتأسيسها الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز في عام 1987. إن موقع سيدتي مول، كما يقول أصحاب الموقع أصبح مصدر الإلهام لمحبي الموضة ومتابعيها في كل مكان. وأن التنوع الذي تمتاز به منتجاته والماركات العالمية التي توفرها جعل منه الوجهة المثالية لمحبي الموضة ومتابعيها في كل مكان.

ومن هذا الإلهام الذي برع فيه الموقع هو إهانته للغة العربية وتحويلها إلى كعب يطأ جميع الأماكن بما فيها المراحيض والأوبئة والأماكن النجسة، والسؤال الذي يجب على الموقع الإجابة عنه، هو ألم يجد إلا لغة الإبداع البياني والبلاغي والعلم، واللغة التي اختارها الله تعالى يوم القيامة، لتكون كعبا عاليا تركبه السيدات العربيات في الحفلات والمهرجانات والمواسم؟

إن الإنسان الغربي العلماني والمسيحي واليهودي والسيخي والقادياني والبودي والوثني لم يوحي إليهم الشيطان بمثل هذه الفكرة الخبيثة، فكيف تصدر عن أناس مسلمين وفي أرض الحجاز أرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهبط الوحي؟ ألا يوجد في السعودية مفتون يتصدون لهذا العبث باللغة التي هي وعاء الفكر الإسلامي ووعاء العلوم الشرعية…أم تراهم لا يفتون إلا عندما تتفرق الأمة ويتشتت شملها فيباركون الحصارات ويدعون إلى تقديم الولاء إلى الأعداء ويشرعنون تمويل مصاصي دماء الأمة والتقرب إليهم بأغلى الهدايا والتحف التاريخية؟