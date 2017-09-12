عمال الإنعاش الوطني أو العبودية المقننة

يقدر عدد عمال الانعاش الوطني في المغرب حسب مصادر احصائية نقابية بما يقرب من 70 الف عامل وعاملة ـ في غياب تقديرات دقيقة لوزارة الداخلية الوصية على القطاع ـ موزعين على مختلف عمالات وأقاليم المملكة ، ويعتبر عمال وعاملات الانعاش الوطني من أكثر الفئات المهضومة حقوقها ، فلا هي تنتمي لسلك الوظيفة العمومية فيسري عليها قانون الوظيفة العمومية المعروف بظهير 24 أبريل 1958 ولا هي تنتمي للقطاع الخاص فتطبق عليها مدونة الشغل ، لدلك فهده الفئة محرومة من كل الحقوق الشغلية المعترف بها دوليا خاصة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ،علما بأن المغرب عضو في المنتظم الدولي وصادق على أغلب المواثيق الدولية بل أنه أصبح يقر بسمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية فور المصادقة عليها وصدورها في الجريدة الرسمية طبقا لدستور 2011.

أولا : غياب تام للحقوق الشغلية بالإنعاش الوطني

إن عمال وعاملات الإنعاش الوطني محرومين من كل الحقوق الشغلية المكفولة قانونيا ومنها على سبيل المثال لا الحصر :

ـ عدم المساواة بين العاملين سواء فيما يخص العمل أو الأجر ؛

ـ عدم بلوغ العمال للحد الأدنى للأجر أي « السميك » ؛

ـ عدم تحديد ساعات العمل ، فالعمال يمكن أن يستغلوا حتى ساعات متأخرة من الليل في المناسبات كالانتخابات والحفلات والزيارات الرسمية ولا يتقاضون تعويضا عن الساعات الاضافية ؛

ـ عدم الاستفادة من العطل السنوية والوطنية والدينية ؛

ـ عدم الاستفادة من شواهد العمل وبطاقة الشغل ؛

ـ عدم الاستفادة من ملابس العمل وشروط الصحة والسلامة؛

ـ غياب الحماية الاجتماعية ؛

ـ عدم الاستفادة من التعويض عن الاشعال الشاقة والملوثة ؛

ـ التضييق على الحرية النقابية بالقطاع .

باختصار فإن هده الفئة هي أكثر الفئات تضررا في المجتمع سواء على مستوى القوانين أو على مستوى الممارسة .

ثانيا : عبيد القرن 21

يعاني عمال وعاملات الانعاش الوطني من القهر الاجتماعي ، فمهام هده الفئة غير محددة بنص قانوني لدلك يتم استغلالهم من طرف بعض الموظفين الإداريين أو بعض رجال السلطة في مهام منزلية كالبستنة وايصال الخبز « للفران » أو إيصال أبناء بعض الموظفين للمدارس أو أيصال زوجاتهم لمحلات الحلاقة والتجميل بل منهم من يقوم بدور « الكسال » في الحمام أو القيام بنظافة المنازل أو ما يسمى ب « التخمال « وغسل الصوف ، وهناك من يتخذون خادمات وخدما في البيوت ، وكلها ممارسات تحط من كرامة هده الفئة وتهدر انسانيتها .

ثالثا : يا عمال الانعاش الوطني اتحدوا

مند عشر سنوات أصبح عمال وعاملات الانعاش الوطني ينتظمون في نقابات وجمعيات على الصعيد الوطني إلا أن جهودهم مشتتة ولا يشكلون قوة ضاغطة لفرض حقوقهم ومطالبهم ، لدلك بات من الضروري توحيد الجهود لا خراج قانون أساسي ينظم هده الفئة ويحدد مهامها وحقوقها وواجباتها .

الصديق كبوري / عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديموقراطية للشغل