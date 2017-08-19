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مطعم فاخر بمدينة السعيديةيستعمل اللحوم الفاسدة في الوجبات الغذائية

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خلال حملة للمراقبة قام بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ببركان لبعض محلات بيع الأكلات ، والمطاعم ، يوم الثلاثاء 15 غشت الحالي 2017 قام بحجز حوالي قنطار من اللحوم الفاسدة المتنوعة ـــ الحمراء ، البيضاء ، الأسماك ــــ كانت معدة للاستهلاك داخل ثلاجة زجاجية من الحجم الكبير بأحد المطاعم الفاخرة بمدينة السعيدية.
مع العلم ان وجدة سيتي قامت بنشر العديد من المقالات تحدثت فيها عن السيبة التي عرفتها مدينة السعيدية هذا الصيف على جميع المستويات ، وها هو ذا حجز هذه الكمية الهامة من اللحوم الفاسدة تظهر الى اي حد اصبح الفساد قاعدة عامة بمدينة يفترض فيها ان تكون مثلا في النظام والصرامة ، فليس بهذه الطريقة سنستقطب السياح

 
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