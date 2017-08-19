ادارة الأمن الوطني توضح ما حدث بركان

17 غشت 2017

بيان حقيقة

الأمن يوضح حقيقة قيام قاصر بالصعود فوق سيارة تابعة للأمن الوطني ببركان.

على خلفية تداول منابر إخبارية إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشريط فيديو يظهر صعود شخص فوق سطح سيارة تابعة للأمن الوطني، قبل أن تتمكن عناصر الأمن من توقيفه، توضح المديرية العامة للأمن الوطني المعطيات التالية:

بتاريخ 16 غشت الجاري، توصلت الدائرة الثالثة للشرطة بمدينة بركان بشكاية أحد الأشخاص حول تعرضه لاعتداء جسدي من قبل طفل قاصر، انتقلت على إثرها عناصر الأمن إلى مكان سكن المشتبه فيه من أجل توقيف، قبل أن تفاجأ بعين المكان بقيام ابن الضحية، وهو قاصر أيضا، بتعريض نفسه لجرح عمدي باستعمال أداة حادة، عمد مباشرة بعدها إلى الصعود فوق سيارة الشرطة، في محاولة منه للضغط على عناصر الأمن من أجل توقيف غريم والده.

على الفور، تمكن أحد عناصر الشرطة من السيطرة على المعني بالأمر وتوقيفه، بالإضافة إلى توقيف المشتبه فيه في تعريض والده للعنف، حيث تم نقل الأول للمستشفى قصد تلقي العلاجات الضرورية، قبل أن يتم وضعه رفقة الموقوف ثانيا رهن المراقبة الشرطية في انتظار تقديمهما أمام النيابة العامة المختصة بعد انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقهما.