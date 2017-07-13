ما هي الرسالة التي يمكنك ان ترسلها الى الوالي الجديد معاذ الجامعي ؟
جريا على عادتها كلما تم تعيين والي جديد على راس الجهة الشرقية وعامل لعمالة وجدة انكاد ، فان الجريدة الالكترونية وجدة سيتي تفتح مرة اخرى هذه الصفحة لكل المواطنين الذين يودون تبليغ رسالة ما الى السيد الوالي الجديد معاذ الجامعي …حتى يتسنى لنا ايصال صوت المواطنين الى الوالي الجديد ليأخذها يعين الاعتبار في كل اصلاح يمكن ان يتخذه ، او في كل مشروع يمكن ان ينجزه
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سيدي الوالي,باسمي وباسم ساكنة قرية قنفودة نرحب بكم في الجهة الشرقية, سيدي ,يعاني الجنوب الشرقي عموما وقرية قنفودة ودواويرها وبالاخص دوار الخلوفيين اهمالا طال امده ,فألاخير يعاني من العزلة بسبب المسالك التي يصعب استعمالها,رغم شكاوى الساكنة لاصلاحها ,سيدي,احيطكم علما ان المنطقة تكتسب من المؤهلات ما يجعلها رائدة في انتاج الزيتون واللوزوبعض الفواكه,نتمنى سيدي الوالي ان تقوموا بزيارة لهده الجهة للوقوف على مدى معاناة الساكنة ,اعانكم الله في مهمتكم الشريفة
الى السيد معاذ الجامعي الوالي الجهة الشرقية وعامل لعمالة وجدة انكاد: السلام عليكم ورحمة الله مع كامل إحترامتي وتقديري لكم ،سيدي كما سبق لي أن راسلت الولاة من كانوا قبلكم عن المشروع البلدي ـ تجزئة مير النجرـ والذي هو معطل أكثر من 30 سنة لأسباب لا نعلمـها كما سبق لبعض موضفي بلدية وجدة المنخرطين في هذا المشروع أن دفعـوا أموال كتسبيق للحصول على قطعة أرضية ، كمـا أحيطكم علـما أن زوجي رحمه الله كان من بين هؤلاء المنخرطين في هـدا المشروع ، تركني مع أبنائي الأيتام بمنزل للكراء ….سيدي الوالي نرجـوا من الله ومنكم أن تجـدوا حـلا لهذا المشكلة ، و أملي سيدي المحترم أن تأخـذوا رسالتي هـاته بعين الإعتبار٠تقبلـوا مـني فـائق لإحتـرام و الشكـر ودمتـم لـخدمة الصالـح الــعام.
1_اختيار محيط نزيه بحكمة وتبصر بضخ دماء جديدة شابة.
2-معاناة كبيرة تزعج الساكنة باحتلال الملك العام.
3-الإهتمام باستتباب الأمن الذي يكاد ينعدم.
4-القيام بزيارات تفقدية مفاجئة للمصالح العمومية الخارجية .
5-منع نصب الخيام بالشوارع العامة والتي تتسبب في عرقلة المرور وترك حفر نتيجة تثبيت الاوتاد.
6-السعي لتوفير موارد بشرية محترمة للمستشفى الجامعي حتى يقوم بدوره.
8-نقل محطة سيارات الأجرة الكائنة قرب مقبرة سيدي المختار إلى المحطة الجديدة بحي الطوبة الخارجي.
8-منع ناقلات المسافرين بالدخول إلى وسط المدينة سواء نقل داخلي أو خارجي فالمدينةتتوفر على محطة طرقية.
والله ولي التوفيق.
يقول المثل من باب الدار ايبان لخبار ، وباب الدار السيد الوالي هو حديقة ولاية وجدة التي يوجد بها مكتبكم ، وهي حديقة تعكس درجة العشوائية ، وانعدام الذوق البيئي والجمالي لهذه الحديقة ، حيث توجد اشجار لا يمكنها البتة ان تغرس في حديقة مثل حديقة الولاية ، ثم ان غرس هذه الاشجار لم يتم باية طريقة هندسية ، فهي اشجار غرست بشكل عشوائي ، وليست من نوع الاشجار الجمالية التي يتم تصفيفها بشكل هندسي مثل الاشجار التي غرست بمقر الولاية القديمة ، ولهذا السيد الوالي ان كل ما يمكن ان يقال عن حديقة الولاية انها حديقة مخجلة ، تفتقد الى اية هندسة جمالية ، ولهذا نتمنى ان تعيدوا النظر في هذه العشوائية ، بازالة اشجار الصنوبر واستبدالها باشجار التصفيف
سيدي الوالي,تحية طيبةمن مواطن وجدي ,الخص رسالتي هده في النقاط التالية
-تثنيةالطريق الوطنية الرابطة بين وجدة وجرادة ,ومراقبة وسائل النقل وخاصة الحافلات التي اصبحت غير صالحة للاستعمال
-اعادة تشغيل المصانع المهملةوكمثال على دلك مصانع قنفودةالتي كانت تشغل يدا عاملة مهمة في ما مضى وهكدا يتم التخفيف من حدة البطالة
-مساعدة الفلاحين الفقراءعبرعمليات تكوين وتشجيعهم على غرس الاشجار المثمرةومساعدتهم على سقيهاحيث ان عملية الغرس غاالبا نتائجها فاشلة لعدم توفر مساعدات في السقي
-مد الدواويربالماء الصالح للشرب
_-التوزيع العادل للبرامج التنموية على جميع جهات المنطقة الشرقية حيث الملاحظ ان البرامج ارتكزت على جهات معينة دون الاخرى
-الاهتمام بالعالم القروي وخاصةالجنوبي في المنطقة الشرقيةهدا الاخير يعيش في حالة كارثية
تنظيم زيارات مستمرة لجميع جها ت المنطقة الشرقية دون استثناء للوقوف على المشاريع المتعثرة ومشاكل الساكنة
-فتح مكتب في الولاية لاستقبال التظلمات والتبليغ عن الخروقات لمعالجتها واخد التدابيرالازمة
اتمنى من سيادتكم ان تجد المشاكل التي طرحتها حلولافي ظل توجيهاتكم الرشيدة
ولكم مني اصدق التحيات والتقدير-
السلام عليكم سيدي الوالي الجديد
كما تعلمون شهدت مدينة وجدة منذ تربع مولانا صاحي الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إصلاحات كبيرة شملت مختلف الاحياء السكنية والشوارع مما اعطى رونقا وجمالية لهذه المدينة الحدودية التي كانت مهملة …..الا ان الملاحظ سيدي الوالي هو توقف الاشغال في ظروف مريبة ، وعدم إتمام ترصيف بعض الشوارع الرئيسية وهنا اخص بالذكر الرصيف المحادي لإعدادية ابن عوف والرصيف المقابل للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ببودير ( مدرسة المعلمين سابقا ) حيث ظهر جليا ان المقاول لم يتمم اشغاله.
لذا يتوجه اليكم مجموعة من المواطنين بفتح تحقيق عن الأسباب التي ساهمت في توقيف الاشغال وبالتاي مطالبة المقاولة المكلفة باتمام اشغالها….
السلام عليكم. نحن سكان حي إيريس قرب الولاية نلتمس منكم تحرير الساحة العمومية بزنقة ملوية 6 أمام حمام السلام من أحد الجيران الذي قام بالسطو عليها و استغلالها كمقهى خاص لربح الاموال.وذلك خلال الفترة المسائية من بعد صلاة العصر الى الثانية صباحا.وقد سبق لجمعية الحي تنبيهه لكنه يستمر في توسعة المشروع على حساب راحة الساكنة . ولكم منا جزيل الشكر.
السيد الوالي العديد من السماسرة في جميع المجالات والميادين يسعون جاهدين للتقرب منكم بكل الطرق والوسائل حفاظا على مختلف انواع الريع الذي كانوا يستفيدون منه بطرق ما من الطرق ، خصوصا عن طريق التزلف والتشيت والانحناء ، والنفاق ، وحلاوة اللسان ، وهؤلاء موجودين في جميع المجالات ( رؤساء بعض الادارات الفاشلة ، منتخبين ، ممثلي جمعيات ، صحافيين واعلاميين ، الخ ) ولهذا عليكم السيد الوالي اتخاذ كل الاحتياطات حتى لا يتم اختراقكم من طرف لوبيات الفساد ، لهذا ينبغي ابعاد هذه النماذج ، وتنظيم لقاءات مغلقة مع اولاد الناس في هذه المدينة وما اكثرهم ، لكنهم كانوا مهمشين ، وهم موجودين ايضا في جميع القطاعات ، وهؤلاء هم الذين يمكن الاعتماد عليهم ليكونوا سندا لكن ، ولنا كامل الثقة في ذكائكم للتمييز بين الغث والسمين
M. LE Wali de la Région
Il faut libérer les espaces publics de ceux qui les exploitent.
Venez le soir le jardin du quartier Al Andalous, il se transforme en terrasse
où sont les autorités????
السيد الوالي ان جل رؤساء المصالح والادارت بوجدة غير صالحين ، متقاعسين ، يتسمون بالخمول ، يجب ان يرحلوا لأنهم لم يقدموا اي شيء على مستوى اداراتهم غير الظهور خلال اللقاءات الرسمية
سعادة الوالي
السلام عليكم
الجالية المغربية المقيمة بالخارج طرح مشكل اغلاق المطار الدولي بوعرفة بني كيل امام رحلاات الجالية . المطار يستقبل الطائرات الحاملات الكبرى من دول الخليج الشقيقة منذ 13 سنة.
و حتى على مستوى التسمية حذف منه اسم الجماعة السلالية بني كيل. بحيث كان هناك اتفاق مع السلطات المغربية و المرحوم ال نهيان و الجماعة السلالية بان يتم انشاء مطار دولي للجالية و الساكنة في 2004 بهية من الأمير ة يكون اسم المطار الدولي بوعرقة بني كيل على غرار الناظور العروي و الناظور بني نصار و وجدة انكاد.
الان تجد الجالية نفسها مقصية و تهبط بوجدة التي تبعد عن بوعرفة ي 267 كم و كل هذا ضد المواطنة و المساواة بين المواطنيين و بين المجالات الترابية المغربية.
و حتى خط السكك الحديدية الدولي الوحيد بافريقيا بوعرقة وهران – بوعرفة بني ونيف مغلوق امام الساكنة.
فكل هذا يحرم المنطقة الشرقية بوعرفة -بني كيل فجيج من التنمية و التنمية السياحية.
فكل السياح مغاربة و أجانب يرفضون الاتجاه الى هذه المنطقة نطرا لاغلاق المطار . و المكار الدولي و القطار يخلقان فرص شغل في نفس الوقت.
ففي جماعة بني كيل مناطق سياحية كالنسيسة و ضايت لحجل و القنطرة التي بناها السجناء النازيين و خط القطار الدولي الوحيد في افريقيا و الذي عرف اول قطار سريع « مشلين » في 40نات.
لكل هذه الأسباب قررت الجالية مكاتبتكم التي كانت قد تواصلت مع السيد وزير السياحة و وزير النقل الجوي السيد سجيد لكن لم تحصل على أي جواب.
و بعد عملية مرحبا 2017 ستجتمع الجالية في هذا الشأن بعد تقسيمها الى 5 لجن:
1.اللجنة التي اتصلت بالسيد الوزير، دون جواب
2.اللجنة التي كاتبت السيد الوالي و تنتظر جوابا مفتوحا
3.اللجنة التي تفكر في رفع دعوى لذى المحكمة الدستورية و تنتظر اراء المختصين في شان الحقوق المتعاقة بالنقل
4.و المساواة بين المواطنين و الاهتمام بمطاري وجدة و الناظور دون المطار الثالث الدوالي بنفس الجهة
5.اللجنة التي تنتظر انتهاء عمل اللجان الأربعة المذكورة للاستغاثة بصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
مثلا في اجتماع 12 يوليوز 2017 يوجدة لم يذكر المطار الدولي بوعرفة بني كيل بتاتا. بحيث شارك السيد عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، يوم الأربعاء 12 يوليوز 2017|، في الاجتماع المنعقد بمقر ولاية جهة الشرق بوجدة، مع الوفد الوزاري المتكون من السيد محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، والسيدة لمياء بوطالب كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة، والسيدة جميلة المصلي كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية.
وطالب السيد عبد النبي بعيوي، في كلمة له خلال الاجتماع الذي تراسه السيد معاذ الجامعي والي ولاية جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، بتعزيز الربط الجوي بين كل من مطاري وجدة والناظور بباقي المطارات الوطنية والدولية من أجل المساهمة في تطوير القطاع السياحي بالمنطقة الشرقية.
أين المطار الدولي بوعرفة بني كيل و حقوق المغاربة المقيمين بالخارح و حقوق منطقة بوعرفة بين كيل فجيج في اطار الدستور الجديد؟
و تقبلوا ، سيدي الوالي، فائق احتراماتنا
عن منتدى الجالية
الحمداوي و المختاري
بالسعيدية يوم 16 يوليوز 2017
السيد الوالي ان جل الموظفين التابعين لعمالة وجدة ومختلف المقاطعات والادارات ، لا يشتغلون حتى 4 ساعات يوميا ، اذ ان جل موظفي الداخلية يغادرون مقرات عملهم على الساعة 12 زوالا ومن ثم لا يعودون الى عملهم اطلاقا ، ولهذا نلتمس منكم السيد الوالي القيام بزيارات مفاجئة لجل الادارات بعد الثانية عشرة زوالا وسترون بام اعينكم كيف يتم تعطيل مصالح المواطنين بعد منتصف النهار بمختلف المقاطعات والادارات
ان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي جاء بها جلالة الملك تعنى بانشاء مختلف المشاريع المدرة للدخل ، او التي تنتج فرص عمل ، او التي تساهم في التنمية ، وذلك وفق معايير دقيقة وصارمة ، فما بالك عندما تهدر مبالغ مالية جد مهمة من خزينة التنمية البشرية بولاية وجدة على اعلانات وطلبات العروض ، بعشرات او مئات المواقع الالكترونية القانونية منها وغير القانونية ، سواء المواقع التي تتوفر على ترخيص من المحكمة والتي لا تتوفر على هذا الترخيص ، وهو امر مخالف للقانون ، ويعتبر هدرا للمال العام ، فاذا كان ذلك يتم سابقا بناء على اوامر من ///// ، فمسؤوليتكم الآن هي تصحيح الوضع ، و تقنين هذه العملية وفق الشروط القانونية ، وليس من اجل ارضاء المواقع الالكترونية ، وشراء صمتهم بالمال العام ///