ما هي الرسالة التي يمكنك ان ترسلها الى الوالي الجديد معاذ الجامعي ؟

جريا على عادتها كلما تم تعيين والي جديد على راس الجهة الشرقية وعامل لعمالة وجدة انكاد ، فان الجريدة الالكترونية وجدة سيتي تفتح مرة اخرى هذه الصفحة لكل المواطنين الذين يودون تبليغ رسالة ما الى السيد الوالي الجديد معاذ الجامعي …حتى يتسنى لنا ايصال صوت المواطنين الى الوالي الجديد ليأخذها يعين الاعتبار في كل اصلاح يمكن ان يتخذه ، او في كل مشروع يمكن ان ينجزه