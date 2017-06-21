الجماعة الحضرية لوجدة تعلن للرأي العام انهازمها امام عصابة لسرقة الاسلاك الكهربائية

وجهت جماعة وجدة رسالة الى الى مختلف وسائل الاعلام تعلن فيها تعرض الاسلاك الهربائية للسرقة مما تسبب في تخريب كبير ، وتعطل الانارة العمومية ، والغريب في الأمر هو ان الجماعة تتحدث انها عندما حاولت حاولت عبثا اصلاح الانارة ، غير ان عصابة اللصوص تمادت وواصلت عمليات السرقة

اليكم بلاغ الجماعة الحضرية لوجدة

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لصوص يسرقون الأسلاك الكهربائية ويقطعون الإنارة بشوارع مدينة وجدة

شهدت مدينة وجدة خلال شهر رمضان الأبرك، سرقة غير مسبوقة للأسلاك الكهربائية، وتخريب ممنهج للأعمدة الكهربائية بأهم أحياء وشوارع مدينة وجدة ( انظر للصور). تسبب ذلك في انقطاع الإنارة العمومية على عدد من أحياء المدينة. والملاحظ أن العصابة المختصة في سرقة الأسلاك الكهربائية نشطت في الآونة الأخيرة بالمجال الحضري وعلى مستوى الشوارع الكبرى للمدينة. وقامت بتخريب أزيد من 40 عمودا كهربائيا بطريق جرادة. كما تمكنت من سرقة أزيد من 400 متر من الأسلاك من الشوارع التالية : – شارع زايد بن سلطان – يوسف بن تاشفين – قدور الورطاسي – عبد الرحمان الداخل – يعقوب المنصور – محمد نضرام – شارع النرجس – شارع النخيل – الطريق المار على مستوى مدارة بكاي لهبيل – الجرف الأخضر – شارع الأمير مولاي الحسن – طريق السعيدية – طريق سيدي يحي … وعبثا حاولت جماعة وجدة إصلاح بعض الأضرار قصد إعادة الإنارة العمومية لبعض الأحياء المتضررة من التخريب الممنهج. لكن تمادت هذه الشبكة في نشاطها وفي تفكيك الأعمدة وسرقة الأسلاك الكهربائية ، مما دفع مسؤولو الجماعة إلى مراسلة الجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة.

جماعة وجدة