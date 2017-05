Lettre destinée au conseil régional de l’oriental: lettre de mécontentement d’un jeune MRE installé au Maroc

lettre de mécontentement d’un jeune MRE installé au Maroc

Moumen Mbarki

Lettre destinée au conseil régional de l’oriental:

Messieurs les responsables de notre région, je tenais à vous remercié des efforts entrepris pour l’épanouissement de notre belle région. Cependant je tenais aussi à vous présenter ma forte déception concernant un événement que vous, conseil régional de l’oriental organisez! En effet avec grande surprise, j’apprends qu’un forum économique des investisseurs MRE va voir le jour à saidia. Trouvez vous normal le fait d’exclure les MRE déjà acteur dans cette ville. Je pense que vous manquez de tact, pour ma part je suis investisseurs MRE et représentant une masse salariale de plus de 80 personnes dans la ville de saidia. Je ne cherche certainement pas à nous nuire dans votre organisation, mais sachez que vous suscitez une énorme frustration et déception chez de nombreux promoteurs MRE déjà installés au Maroc, malheureusement oubliés dans cet événement; pourtant des acteurs économiques qui luttent contre vent et marrée. Mais bon, nous sommes pour vous un acquis, déjà engagés et sans importance à vos yeux. J’espère que mon message est bien passé et je me ferais le plaisir de le faire entendre à d’autres… Citation de Marie Jean Antoine <conservons par la sagesse ce que nous avons acquis par l’enthousiasme> à bon entendeurs.

Veuillez agréer mes salutations distinguées et amères à la fois !!!!