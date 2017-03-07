السيد محمد مهيدية والي جهة الشرق عانل عمالة وجدة انكاد يشرف على تدشين فضاء للرياضة بحديقة لالة عائشةVIDEO
قام السيد محمد مهيدية والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد صباح يوم الجمعة 03 مارس 2017، بافتتاح مشروع تهيئة فضاء لممارسة مختلف الرياضات الفردية والجماعية بحديقة لالة عائشة .
ويندرج هذا المشروع الذي تم إنجازه على مساحة تقدر بــــــــ ــ1,2 هكتار، وبتكلفة مالية تقدر بــــــــ 1 ,6 مليون درهم، في إطار المشاريع المندمجة الرامية إلى تعزيز الفضاءات والمنشآت الرياضية والترفيهية بمدينة وجدة، وتشجيع ممارسة الرياضة والحفاظ على البيئة.
حضر حفل الافتتاح العديد من رؤساء المصالح والادارات ، ورئيسي مجلس عمالة وجدة انكاد ، والمجلس البلدي ، بالاضافة الى ممثلي بعض الجمعيات الرياضية
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