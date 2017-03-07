قام السيد محمد مهيدية والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد صباح يوم الجمعة 03 مارس 2017، بافتتاح مشروع تهيئة فضاء لممارسة مختلف الرياضات الفردية والجماعية بحديقة لالة عائشة .

ويندرج هذا المشروع الذي تم إنجازه على مساحة تقدر بــــــــ ــ1,2 هكتار، وبتكلفة مالية تقدر بــــــــ 1 ,6 مليون درهم، في إطار المشاريع المندمجة الرامية إلى تعزيز الفضاءات والمنشآت الرياضية والترفيهية بمدينة وجدة، وتشجيع ممارسة الرياضة والحفاظ على البيئة.

حضر حفل الافتتاح العديد من رؤساء المصالح والادارات ، ورئيسي مجلس عمالة وجدة انكاد ، والمجلس البلدي ، بالاضافة الى ممثلي بعض الجمعيات الرياضية