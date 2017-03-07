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السيد محمد مهيدية والي جهة الشرق عانل عمالة وجدة انكاد يشرف على تدشين فضاء للرياضة بحديقة لالة عائشة‎VIDEO

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   قام السيد محمد مهيدية والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد  صباح يوم الجمعة 03 مارس 2017، بافتتاح مشروع تهيئة فضاء لممارسة مختلف الرياضات الفردية والجماعية  بحديقة لالة عائشة .
ويندرج هذا المشروع الذي تم إنجازه على مساحة تقدر بــــــــ ــ1,2  هكتار، وبتكلفة مالية تقدر بــــــــ 1 ,6 مليون درهم، في إطار المشاريع المندمجة الرامية إلى تعزيز الفضاءات والمنشآت الرياضية والترفيهية بمدينة وجدة، وتشجيع ممارسة الرياضة والحفاظ على البيئة.
حضر حفل الافتتاح العديد من رؤساء المصالح والادارات ، ورئيسي مجلس عمالة وجدة انكاد ، والمجلس البلدي ، بالاضافة الى ممثلي بعض الجمعيات الرياضية

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