VIDEO الاستاذ فيصل الادريسي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة : يعلن عن تشييد جناح من صنف 5 نجوم بقصر العدالة لأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا

خلال اليوم الدراسي الثاني الذي نظمته محكمة الاستئناف بوجدة مساء يوم الخميس 23 فبراير الحالي 2017 ، والذي تناول بالدراسة والتحليل موضوع ” حماية النيابة العامة للمرأة المعنفة ” للدكتورة فتيحة غميظ نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة ، بعد انتهاء العرض تناول الكلمة الاستاذ فيصل الآدريسي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة ، الذي قال ” انني اتأسف عن الأماكن المخصصة لخلايا العنف لاستقبال النساء المعنفات وهي اماكن غير لائقة ، ولا ترقى الى مستوى نساء شريفات عفيفات ، تعرضن للظلم ، ويوجدن في حالة نفسية منكسرة ، ويتم استقبالهن والاستماع اليهن في اماكن لا تليق بكرامتهن …انه عار علينا ان يتم استقبال المرأة المعنفة في المحكمة الابتدائية او الاستئناف وسط المجرمين والمنحرفين

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وأضاف السيد فيصل الادريسي ، ان هذا الخلل تم تداركه بشكل كلي ونهائي في تصميم وبناء قصر العدالة الجديد الذي شيد بالقرب من كلية الطب بوجدة ، والذي سيتم تدشينه وافتتاحه قريبا ، حيث تم بناء جناح خاص للنساء المعنفات بمواصفات راقية تليق بكرامتهن ، وخصوصياتهن ، بعيدا عن الأمكنة المخصصة للمجرمين ، والمنحرفين ،… وحسب وصف السيد الوكيل العام فان هذا الجناح المخصص لأستقبال النساء المعنفات هو من صنف خمسة 5 نجوم …..مما جعله يقول بان هذا الجناح الخاص بالنساء المعنفات بقصر العدالة الجديد يعتبر الأول ليس فقط على المستوى المحلي او الجهوي او الوطني فحسب وانما هو الأول على المستوى العالمي وذلك بشهادة ، وفد من الاتحاد الأوروبي قام اخيرا بزيارة قصر العدالة الجديد واطلع على الجناح الخاص بالنساء المعنفات حيث اعجبوا به ، وقالوا : ” اننا نهنؤكم على هذا الانجاز ، الذي لا نتوفر على مثيلا له حتى في اوروبا ” مما يعني انه لا يوجد مثيلا له في اية دولة اوروبية ، وان المغرب وحده ، هو البلد الذي ينفرد على المستوى العالمي بهذا الانجاز الذي يمكن اعتباره تعبيرا صريحا عن المكانة التي تتميز بها المرأة في المجتمع المغربي ، كما يعتبر أجرأة فعلية وواقعية لنصوص الدستور المغربي وللحقوق التي منحها للمرأة

وأضاف السيد فيصل الادريسي انه باقتراح منه وباشرافه الشخصي تم تشييد هذا الجناح المخصص للمعنفات بمواصفات تحافظ على كرامتهن ، وخصوصياتهن ، وترفع من معنوياتهن ، لأنه المكان الأحسن ، والأجمل في قصر العدالة الجديد ، مما سيجعل منه مفخرة ليس فقط بالنسبة للدائرة القضائية بوجدة وانما بالنسبة للجهة الشرقية ككل…لأننا بتوفير هذا الفضاء يقول الاستاذ فيصل الادريسي : ” سنوفر استقبالا يليق بكرامة المرأة المعنفة ، والاهتمام بها ، وبقضيتها وبما تعرضت له من ظلم من طرف اقرب الناس لها ….. لا لشيء …وانما لأن النساء هن امهاتنا ، وأخواتنا ، وبناتنا ، فلا بد من الدفاع عنهن ضد اي ظلم ،أو اعتداء ، او حيف او احتقار او مس بكرامتهن ، لأنه لا يمكن لأي مجتمع ان يتطور بدون ان تتمتع النساء بحقوقهن كاملة بما في ذلك كرامتهن ، وتحقيق كل سبل العيش الكريم لهن ، وتوفير كل اسس الراحة والطمأنينة النفسية لهن ”

واختتم السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة ان بعض المقالات الصحفية التي لا تعتمد على مصادر خبر دقيقة تثير البلبة وتتسبب في التشويش على العدالة وأطرها بنشر اخبار مغلوطة ولا اساس لها من الصحة ، لذا سيتم تنظيم أيام مفتوحة قريبا سيكون من حق المجتمع المدني ، وممثليه ، ومختلف الفاعلين ، والمهتمين ، والمتتبعين القيام بزيارة لكل مرافق ، ومكاتب محاكم المدينة ، كما سيتمكنون من الحصول عن كل الأجوبة عن مختلف الأسئلة التي يودون طرحها على اطر العدالة سواء بالمحكمة الابتدائية او بمكحمة الاستئناف …وذلك بهدف تذويب كل سحب اللبس ، والغموض ، وسوء الفهم التي تستحوذ على المسافة الفاصلة بين المجتمع المدني من جهة والعدالة من جهة اخرى

وايمانا منا بالأمانة الأعلامية ، والموضوعية ، والشفافية التي تتميز بها جريدتنا الالكترونية ” وجدة سيتي ” نورد رفقته التسجيل الكامل لكلمة الاستاذ فيصل الادريسي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة …