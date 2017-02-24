محكمة الاستئناف بوجدة تحاكم العنف ضد المرأة من خلال محاضرة للدكتورة فتيحة غميظ نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة VIDEO

في اطار سلسلة الندوات والأيام الدراسية المبرمجة برسم السنة القضائية ، تواصل محكمة الاستئناف بوجدة تنظيم سلسلة من الندوات والمحاضرات التي تهم مجالي القضاء والقانون ، تتناول بالدراسة والتحليل والمناقشة العديد من المواضيع الحساسة ، سواء منها القانونية ، او الاجتماعية …حيث تناول موضوع اليوم الدراسي الثاني من هذه السلسلة ” تدخل النيابة العامة لحماية المرأة المعنفة ” تقدمت به الدكتورة فتيحة غميظ نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة مساء يوم الخميس 23 فبراير الحالي 2017 ، بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة ، والوكيل العام بها ، ورئيس المحكمة الابتدائية ، ووكيل الملك بها ، وعدد من القضاة ، ونواب الوكيل ، العديد من رؤساء الادارات المدنية والعسكرية ، وممثلي المجتمع المدني خصوصا الذين ينشطون بمختلف الجمعيات والمؤسسات التي تدافع عن المرأة المعنفة …

ابرزت الأستاذة فتيحة غميظ في مستهل مداخلتها ان المشرع يسعى من خلال الترسانة الجديدة للقوانين تحمل رسالة جديدة للقضاء تتمثل في الرسالة الاجتماعية وان دوره لم يعد ينحصر فقط في تطبيق القانون ، وانما يسعى بالاضافة الى ذلك الى العمل على اقرار السلم الاجتماعي ، والطمأنينة النفسية …وهو ما اصبحت النيابة العامة تضطلع به ، سواء على مستوى المسطرة الجنائية ، او على مستوى مدونة الاسرة ، ليحقق بذلك طفرة قانونية ، وقضائية نوعية ، محاولا بذلك تذويب ذلك الجليد الكلاسيكي الذي ظل يطبع لعقود من الزمن ، القضاء المغربي …وهي الطفرة التي جعلت هذا الأخير يصبح خلال العشرية الأخيرة نموذجا يحتذى به ليس في العالم العربي فحسب وانما بين كل الدول الديموقراطية المؤمنة بحقوق الانسان والحريات العامة ، والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات …بالاضافة الى حماية الفئات الضعيفة ضد كل انواع الظلم والعنف ….

لذلك كانت القوانين الأخيرة تركز على الدور الاجتماعي للنيابة العامة ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنزاعات الأسرية خصوصا عندما تكون المرأة هي الضحية بالدرجة الأولى ، جراء الاعتداء الذي قد تتعرض له من اقرب الناس اليها ، وهو الاعتداء الذي قد يؤثر بشكل كبير على كيانها ووجودها ، بحيث قد يتسبب لها في دمار سيكولوجي يكون نتيجة للدمار الاجتماعي والمادي الذي قد تتعرض له من طرف زوجها …

بعد ذلك تناولت الاستاذة فتيحة غميظ بالدراسة والتحليل المفصل ألمحاور التالية :

ـ مفهوم خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف

ــ مفهوم العنف ضد المرأة في القانون المغربي

ــ مسار تدخل الخلية للتكفل بالمرأة المعنفة

ــ دور النيابة العامة في حماية المرأة على ضوء مقتضيات القوانين المتعلقة بذلك

ـ وهل النصوص القانونية والتشريعية تسعف فعلا في ذلك ؟

ــ وهل نملك الوسائل والآليات التي تساعد على تمكين المرأة من حقوقها .؟

وجدة سيتي التي تتابع هذه الايام القانونية ، والقضائية ، التي تنظمها محكمة الاستئناف بوجدة ، وهي مبادرة لا يسعنا الا ان نصفق لها ، ونثمنها ، لأنها تعتبر عملا اجرائيا شجاعا لانفتاح مؤسسة قضائية على المحيط الخارجي ، حيث يمكن لكل الفئات الاجتماعية ، والقضائية ، والأكاديمية الاستفادة من ندواتها ومحاضراتها خصوصا وانها تقدم من طرف ثلة من رجال القانون والقضاء الذين يتسمون بنوع من الخبرة والتجربة الميدانية والعملية الكبيرة …

وتعميما للفائدة نقدم فيما يلي التسجيل الكامل لمحاضرة الدكتورة فتيحة غميظ نائبة وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بوجدة …