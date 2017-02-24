النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام المكتب المحلي فرع وجدة يعلن عن تصعيد وتيرة الاحتجاجات بمستشفى الفارابي
النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام
المكتب المحلي فرع وجدة
بيان
تصعيد وتيرة الاحتجاج
أمام حالة الاحتقان التي يعيشها الأطباء نتيجة ظروف العمل المزرية و المتردية بمستشفى الفارابي،
و أمام عجز الإدارة المحلية و الجهوية عن إيجاد حل فعلي بعيد عن الوعود و التسويف،
و أمام الغياب التام لإدارة المستشفى،
و أمام الضغط المتزايد على الأطباء بسبب النقص الحاد في الموارد البشرية خصوصا بالمركب الجراحي و الإنعاش و المستعجلات و الجراحة العامة و أمراض القلب…
و أمام تعمد الوزارة التخلي عن الفارابي رغم النداءات المتكررة و رغم التفتيشيات المتعاقبة التي وقفت على تردي الخدمات الصحية بسبب غياب الموارد البشرية و التجهيزات البيوطبية و هزالة البنايات خصوصا مركز التشخيص،
و مما زاد الطين بلة هو إعلان الوزارة عن لائحة المناصب المفتوحة للأطباء المختصين برسم سنة 2017. تلك اللائحة تميزت بتعنت الوزارة الواضح و الجلي في عدم تزويد المستشفى باطباء الجراحة العامة و أطباء القلب و الأمراض التنفسية و أمراض الغدد و الجلد… رغم علمها المسبق أن ستة أطباء اختصاصيين قد غادروا المستشفى سنة 2016 و لم يتم تعويضهم.
و أمام غياب إرادة حقيقية و جادة للتعامل مع مشاكل التعويضات و النقص في الموارد البشرية و ضعف التجهيزات و هزالة البنايات،
أمام كل ذلك ، اجتمع أطباء مستشفى الفارابي بحضور المكتب المحلي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بوجدة و تقرر ما يلي:
– الاستمرار في مقاطعة مركز التشخيص
– الاستمرار في عدم استقبال الحالات الغير مستعجلة
– تصعيد وتيرة الاحتجاجات تبتدئ بعقد مؤتمر صحفي جهوي ثم وقفات احتجاجية ابتداءا من الاسبوع المقبل.
و عاشت النقابة المستقلة صامدة و موحدة
عن المكتب المحلي
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