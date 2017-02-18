مصلحة المسالك البولية بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة تجري عمليتين جراحيتين ناجحتين بالمنظار VIDEO

بعد النجاح الذي عرفته الأيام العلمية للجراحة المتطورة بالمنظار التي نظمتها مصلحة جراحة المسالك البولية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة ، والتي مكنته من ادخال تقنية جديدة تتمثل في الجراحة بالليزر الأخضر للبروستات وتفتيت حصى الكلي لأول مرة بالجهة الشرقية …

وتبعا لذلك تم يوم الاربعاء 15 فبرياير الحالي 2017 اجراء عمليتين جراحيتين بالمنظارChirurgie Laparascopique ou Coelioscopie

لشخصين ألأول يبلغ من العمر 62 سنة ، يعاني من سرطان في الكلية اليسرى ، والثاني ـــ 31 سنة ـــ يعاني من تشوه خلقي في الحالب Syndrome de la Jonction pyélo-urétérale

العمليتين الجراحيتين تكللتا بالنجاح حسب تصريح البروفسور علي بركي رئيس مصلحة جراحة المسالك البولية بالمستشفى الجامعي محمد السادس ….

كاميرا وجدة سيتي التي كانت حاضرة في قلب هذا الحدث مباشرة …تقدم لزوارها تسجيلا مصورا لأهم لحظات العمليتين الجراحيتين