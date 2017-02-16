الدكتور سفيان ادريوش رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة يقوم بتشريح قانوني وقضائي بمنهجية تتسم بالجدة لاشكالية ــ افراغ المحلات السكنية والتجارية ـ VIDEO

في إطار البرنامج السنوي العام للتكوين المستمر على مستوى الدائرة الاستئنافية بوجــدة برسم السنة القضائية الحالية نظمت محكمة الاستئناف بوجدة يوم 3 فبراير الحالي 2017 يوما دراسيا حول موضوع :” اختصاص القضاء الاستعجالي لافراغ المحلات السكنية والتجارية ” بتأطير الدكتور سفيان ادريوش رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة ، والذي قام بتشريح قانوني وقضائي اتسم بالجدة ، في الكيفية التي قارب بها موضوعا يعتبر من الموضوعات الشائكة التي تغرق فيها كل المحاكم المغربية سواء على المستوى الابتدائي او الاستئنافي ، ومن هذه القضايا خصوصا منها المعقدة تطلبت عدة سنوات وعشرات الجلسات والمداولات ، وهو الأمر الذي ينهك الزمن القضائي بمحاكمنا …لهذا كان موضوع ” افراغ المحلات السكنية والتجارية ” الذي اقتحم الدكتور سفيان ادريوش غماره يعتبر من الأهمية بمكان ليس على الصعيد المحلي فقط وانما ايضا على الصعيد الوطني ، خصوصا وان السيد المحاضر يعتبر من رجال القضاء المحنكين ، المتمكنين ، والذين يتميزون بكفاءة عالية بامتلاكهم لرصيد ضخم قانونيا وأكاديميا في العديد من التخصصات والفروع القضائية ، وهو ما جعل المتتبعين للمحاضرة يتابعونها بكل جدية وتمعن وتركيز

استهل المحاضر كلمته بالحديث عن ألقضاء المستعجل معتبرا ياه جاء لسد ثغرات القضاء العادي الذي غالبا ما يتسم بتعقد اجراءاته المسطرية ودرجات التقاضي المتعددة وطول امد النزاع ، لهذا جاء القضاء الاستعجالي لاسباغ طابع المرونة على المسطرة المتبعة مع النفاذ المعجل بقوة القانون ، هذا رغم أن القضاء الاستعجالي بقي محط اهتمام الفقه والقضاء ــ يقول السيد المحاضر ــ

بعد ذلك تحدث السيد رئيس المحكمة الابتدائية عن المنهجية التي سيعتمدها في مقاربة هذ الاشكالية القضائية المتمثلة في افراغ المحلات السكنية والتجارية ، قائلا انه سوف لا يتناول الموضوع بطريقة اكلاسيكية ، وانما سيتناوله بمنهجية تتسم بالجدة ، الهدف منها تاسيس قضاء استعجالي جديد ، معتبرا اننا في المغرب حاليا على المستوى النظري نوجد امام قضاء استعجالي واحد في حين اننا عمليا نوجد امام قضاءين استعجاليين قائمين بذاتهما

معتبرا أن هناك بعض النصوص القانونية بدأت تنحى منحى آخر نحو اعادة النظر حتى في مصطلح الأوامر الاستعجالية

فبالنسبة للقضاء الاستعجالي تطرق الدكتور سفيان ادريوش لموضوع افراغ المحلات السكنية في اطار الاختصاص العام للقضاء الاستعجالي المادة 149 و 152 ،

مشيرا أن هناك قضاء آخر يسمى قضاء استعجاليا شكليا ، متسائلا عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ؟ وما هي الشروط المختلفة لا جوهرا ولا قانونا عن الاختصاص العام ؟

كانت مقاربة الموضوع من الزاويتين مع تقديم نماذج لذلك :

ففي الاختصاص العام تحدث السيد المحاضر عن : اافراغ المحلات العقارية المحفظة ، الغير محفظة ، المساكن الوظيفية ، ثم افراغ الأجير

اما على مستوى القضاء الاستعجالي الشكلي الجديد سواء على مستوى التشريع المغربي او القضاء المغربي : تحدث عن فتح المحلات المهجورة ، ثم التولية والتخلي بصفة غير قانونية ، ثم التخلي بواسطة توسعة المحل التجاري وتهيئته ، وأخيرا مسألة ايلولة البناء للسقوط ….

الجريدة الالكترونية وجدة سيتي التي تابعت ، وقامت بتسجيل كامل لمحاضرة الدكتور سفيان ادريوش رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة ، ونظرا للأهمية الكبرى للموضوع الذي تناوله بالدراسة والتحليل والمناقشة ، ليس بالنسبة لرجال القضاء والمحاماة فحسب وانما لكل المهتمين والدارسين والأكاديميين ، بل ولكل المعنيين بالأمر ، ارتأت وجدة سيتي تقديم التسجيل المصور الكامل للمحاضرة وذلك تعميما للفائدة …لأننا في وجدة سيتي نؤمن ان رسالتنا الاعلامية ــ بجانب الأخبار ــ تتمثل ايضا في نشر المواضيع الفكرية والقانونية والفلسفية التي يمكنها ان تعود بالنفع والفائدة على زوارنا وقرائنا ، مع متمنياتنا ان نكون عند حسن ظنهم بنا