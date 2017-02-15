السيد فيصل الادريسي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة : التكوين المستمر ضرورة اساسية للارتقاء بقطاع العدل VIDEO

في إطار البرنامج السنوي العام للتكوين المستمر على مستوى الدائرة الاستئنافية بوجــدة برسم السنة القضائية الحالية نظمت محكمة الاستئناف بوجدة يوم 3 فبراير الحالي 2017 يوما دراسيا حول موضوع :” اختصاص القضاء الاستعجالي لافراغ المحلات السكنية والتجارية ” بتأطير الدكتور سفيان ادريوش رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة

افتتح اللقاء السيد فيصل الادريسي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة بكلمة تحدث خلالها عن اهمية الحكم في قضايا الناس معتبرا اياها منزلة منزلة عظيمة لا يدركها الا من اخلص عمله لوجه الله مصداقا لقوله تعالى ” واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ” هكذا وبتطور الزمن ، وتطور الواقع الاجتماعي الاقتصادي واليومي للناس تشعبت معه القوانين المنظمة له ، وذلك قصد ارساء عدالة مواطنة تهدف بالاساس الى تحقيق الانصاف والعدل والمساواة بين المتقاضين …

معتبرا ان مستوى اداء العدالة يرتبط بمستوى آداء رجالاتها ، بحيث يمكن اعتبار العلاقة بين العدالة والقضاة علاقة جدلية ، وعلاقة تأثير وتأثر …ولهذا يعتبرالتكوين المستمر للسادة القضاة ضرورة ملحة تهدف بالاساس الى الحفاظ على عدالة القضاء من جهة وعلى ثقة المواطين في عدالتهم من جهة اخرى …

لهذا اعتبر السيد فيصل الادريسي ان هذه الندوة مندرجة في هذا السياق ، وستتلوها ندوات اخرى نسعى من خلالها الى تحقيق نوع من الاثراء والاغناء للحقل القضائي بمختلف افكار السادة القضاة والمهتمين والباحثين في هذا المجال من خلال فتح باب النقاش الفعال والهادف