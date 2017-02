Le rapprochement de l’administration des citoyens et les services watiqua.ma életroniques

Dans son discours à l’occasion de l’anniversaire de la glorieuse Marche verte Sa majesté le Roi Mohammed VI que Dieu Protège a critiqué le fonctionnement ,la gestion la gouvernance les dysfonctionnements,la qualité des services de l’administration qui laisse à désirer, le manque de transparence et de citoyenneté de certains fonctionnaires , le non respect des attentes des citoyens administratives par un nombre important de fonctionnaires de l’administration marocaine et les a incités à assumer leur responsabilité et faire leur devoir correctement, de s’acquitter de leur mission honorablement et de répondre aux demandes et aux attentes des citoyens l’obtention des documents administratives dont ils on besoin dans de bonnes conditions et le plus vite possible etse procurer de tous les documents pour que leurs dossiers soient bien traités et des suites favorables leur soit accordée.

Faut-il rappeler que certains citoyens qui vivent et travaillent loin des communes où ils sont nés trouvent des difficultés et souffrent pour obtenir certains documents exemple :les extraits d’acte de naissance, la fiche intégrale ,le livret de famille.Certains citoyens qui vivent loin de la commune où ils sont nés pour en obtenir ils sont obligés de faire des centaines de kilomètres ce qui porte préjudice à leur droit fondamental garanti par la constitution qui stipule que tous les citoyens sont égaux. Ces citoyens qui ne peuvent pas avoir certains documents là où ils résident et exercent ajournent et reportent l’accomplissement de certaines démarches administratives et se sentent lésés ou privés de la facilité dont bénéficient les autres citoyens qui habitent vivent là où ils sont nés.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu protège dans discours à l’occasion de l’anniversaire de la Marche verte a ordonner la création de commune électronique pour permettre aux citoyens qui vivent loin du lieu de leur de la commune où ils sont nés d’obtenir certains documents :extrait d’acte de naissance ,fiche intégrale ,livret de famille sans se déplacer et faire parfois des centaines de kilomètres.Certes le ministère de l’intérieur a déployé des efforts louables pour concrétiser opérationnaliser les directives du souverain dans de bonnes conditions mais certains communes n’ont pas encore informatisé les registres de l’état civil et accusent un retard et ne répondent à toutes les demandes des citoyens dans des délais acceptables.Il est du devoir des communes qui n’ont pas encore créé leur portail électronique et informatisé leur manière de travailler de faire des efforts et d’être à jour et construire leur portail informatiser leur travail;