DEUX POIDS DEUX MESURES.

Le monde en entier est victime du terrorisme. Personnellement je suis contre tout acte portant atteinte à l etre huma un. Ces derniers jours deux actes se sont produits, l un au Québec faisant six innocentes victimes qui pratiquaient leur prière dans une mosquée et l autre à Paris faisant un blessé militaire dans l exercice de ses fonctions. Juste après ces attaques les chefs d états de ces pays ont crié haut et fort qu il s agit d’actes terroristes. Peu après on apprend que l auteur du carnage du Québec est poursuivi pour meurtre et que l auteur de l acte de Louvre est toujours poursuivi pour acte terroriste. Plus grave que ça, la presse, toutes tendances confondues à plié la page du Québec et est en plein acharnement contre l auteur de Paris.

N est-il pas logique de se poser une question sur la qualification exacte de ces deux actes différents l un de l autre et qu une est plus grave que l autre.

N est-il pas logique de demandé aux juristes de nous donner la définition exacte du terrorisme avec ses éléments constitutifs, ou devons-nous laisser le choix à ceux qui nous régissent de qualifier le terrorisme à leur libre guise ?

Le pseudonyme “TERRORISME” doit être clairement élucider par les législateurs et ne doit en aucun cas être appliqué contre une ou plusieurs personnes pour leur simple appartenance à une religion.

CERTES NOUS SOMMES TOUS CONTRE LE TERRORISME MAIS D UNE FAÇON ÉQUITABLE.