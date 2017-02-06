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هذا ما قاله الاطباء عن أول عملية جراحية “بالليزر” للمسالك البولية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة VIDEOS

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على اثر اجراء اول عملية جراحية بالليزر الأخضر ” لتفتيت وامتصاص ” البروستات المتضخمة بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة وهي التقنية العلمية الجديدة التي  اصبح الطب يعتمدها في الدول المتقدمة  في جراحة وعلاج أمراض البروستات والكلي والمسالك البولية…ونظرا لفعالية هذه التقنية ونجاعتها من جهة ، ونظرا لتكلفتها المادية التي  تعتبر اقل كلفة  من اجراء العملية الجراحية  العادية  … لذلك أعطيت الانطلاقة للعمل بهذه التقنية خلال الأيام العلمية للجراحة المتطورة بالمنظار  المنظمة يومي 27 و 28 من هذا الشهربالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس   وكلية الطب   بوجدة .
الايام العلمية هاته  قامت بتنظيمها  مصلحة جراحة المسالك البولية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة برئاسة البروفيسور علي بركي ،  بتعاون مع الجمعية المغربية لجراحة المسالك البولية وبمشاركة كلية الطب والصيدلة  والمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة.
هذا اللقاء العلمي الذي يعد الاول من نوعه على الصعيد الوطني عرف على مدى يومين حضور عدة أساتذة ومختصين من مختلف المدن المغربية وكذلك من خارج المغرب لتسليط الضوء على المستجدات العالمية لاستعمالات الليزر في أمراض البروستات وحصى الكلي وذلك من خلال تقديم محاضرات وندوات نظرية وكذلك دورات تدريبية للجراحة بالمنظار للأطباء الداخليين والمقيمين وكذلك الاطباء الجراحين في طور التكوين في مركز الجراحة التجريبية على الحيوان بكلية الطب بوجدة. اضافة لدروس تطبيقية عن طريق نقل مجريات عمليات جراحية تخص الموضوع مباشرة من المركب الجراحي بالمستشفى الجامعي.

على اثر نجاح هذه العملية ، وجدة سيتي تقوم بنقل وقائع الجلسة التي  عرفتها كلية الطب مساء يوم الجمعة 27 يناير الأخير 2017 وقامت بنقل  شهادات بعض الاطباء  حول هذا الحدث العلمي الذي يعكس بالاساس الارادة التي يتميز بها ثلة  من الاساتذة الأطباء  الشباب بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة ، والذين يجمعون بين المؤهلات العلمية الكبيرة والأخلاق المهنية الفاضلة …وفاء لقسم ابوقراط

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