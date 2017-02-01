VIDEO أول عملية جراحية “بالليزر” للمسالك البولية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بجهة الشرق

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المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس

وجدة

بــيــــان صــحــفــي

أول عملية جراحية “بالليزر” للمسالك البولية بجهة الشرق

شرع المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة في اعتماد تكنولوجيا حديثة في جراحة وعلاج أمراض البروستات والكلي والمسالك البولية، حيث أعطيت الانطلاقة للعمل بهذه التقنية خلال الأيام العلمية للجراحة المتطورة بالمنظار في الجهة الشرقية المنظمة يومي 27 و 28 من هذا الشهر.

الحدث من تنظيم مصلحة جراحة المسالك البولية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة برئاسة البروفيسور علي بركي، وذلك تحت إشراف الجمعية المغربية لجراحة المسالك البولية وبمشاركة كلية الطب والمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة.

هذا اللقاء العلمي الذي يعد الاول من نوعه على الصعيد الجهوي والوطني عرف على مدى يومين حضور عدة أساتذة ومختصين من مختلف المدن المغربية وكذلك من خارج المغرب لتسليط الضوء على المستجدات العالمية لاستعمالات الليزر في أمراض البروستات وحصى الكلي وذلك من خلال تقديم محاضرات وندوات نظرية وكذلك دورات تدريبية للجراحة بالمنظار للأطباء الداخليين والمقيمين وكذلك الاطباء الجراحين في طور التكوين في مركز الجراحة التجريبية على الحيوان بكلية الطب بوجدة. اضافة لدروس تطبيقية عن طريق نقل مجريات عمليات جراحية تخص الموضوع مباشرة من المركب الجراحي بالمستشفى الجامعي.

العملية الجراحية التي أجريت خلال هذا الحدث العلمي المهم، تعد الأولى لعلاج البروستات بتقنية الليزر الأخضر على صعيد جهة الشرق. مما سيسمح لساكنة هذه الاخيرة من الاستفادة من التكنولوجية المتطورة في جراحة وعلاج أمراض البروستات والكلي والمسالك البولية.