VIDEO المدير العام لشركة موبيليس للنقل الحضري يخرج عن صمته ويوضح هذه الأمور …حول خفايا الحرب الباردة ضد شركته بوجدة

لم تكن شركة موبيليس للنقل الحضري بوجدة تتصور انها ستواجه العديد من المشاكل منذ الساعات الأولى لآنطلاق حافلاتها للنقل الحضري بوجد صباح يوم الأحد فاتح يناير 2017 ، وهي المشاكل التي ابتدأت بوقفات احتجاجية للطلبة والتلاميذ ، وقيامهم بمحاصرة حافلات موبيليس ، مطالبين بمراجعة بعض الشروط المتعلقة بمنح بطاقات الاشتراك الخاصة بهم …وبعد يومين من الحوار ، انتهى الأمر باتفاق بين مختلف الأطراف ، و ما كادت مشكلة الطلبة والتلاميذ تنفرج ، حتى قام البعض بنشر اخبار تفيد ان حافلات موبيليس ليست جديدة وانما هي ” حافلات مستعملة ” بمعنى ” اوكازيون ” رغم انها تحمل رموز ” دوبلفي ” …. ونشر البعض الآخر ان شركة موبيليس قد الزمت مستخدميها على التوقيع على ورقة بيضاء ” ستكتب فيها الشركة ما تشاء من شروط عقد العمل الذي يربطها بمستخدميها ” …. ثم نشر ” آخرون ان شركة موبيليس لم تلتزم بدفتر التحملات وان عدد الحافلات المتفق عليه في كناش التحملات هو 70 حافلة في حين ان العدد الحالي من حافلات موبيليس هو فقط حوالي 36 حافلة ….و قس على ذلك ما كتب وما زال يكتب حول هذه الشركة الجديدة وهو ما لم يكتب ضد الشركات السابقة طيلة سنوات خدمتها بمدينة وجدة منذ تتجاوز 15 سنة …

وجدة سيتي ، ومن باب رسالتها الاعلامية وبكل موضوعية وحياد ارتأينا ان ننقل كل هذه التساؤلات الى المدير العام لشركة ” سيتي بيس ” للنقل السيد احمد اوشيبو ، والذي اجاب عنها قائلا :

لقد التزمنا التزاما حرفيا بكناش التحملات ، ولم نقم بالاخلال باي بند من بنوده ، فالحافلات التي جاءت بها الشركة هي حافلات جديدة ، والذين يعرفون القانون سيدركون جيدا انه يستحيل ان يتم ترقيم عربات مستعملة برموز ” دوبلفي ” كيفما كان ألأمر ، لأن ذلك مستحيل ، ومستحيل جدا …وبالتالي فلقد تشكلت لجنة تقنية من الجماعة الحضرية برئاسة السيد رئيس البلدية وقاموا بمعاينة هذه الحافلات وتبينوا انها حافلات جديدة …خاضعة لكل الشروط المتفق عليها في كناش التحملات …وان كل ما تم تويجه هو مجرد اشاعات لا اساس لها من الصحة

اما فيما يتعلق بتوقيع المستخدمين على ورقة بيضاء ، اعتبر السيد اوشيبو ان اخلاق الشركة لا تسمح لها بهذا التصرف …,وان كل مستخدمي الشركة وقعوا عقودا واضحة وصريحة غير محددة الخدمة ، وقد عبروا جميعا عن ارتياحهم ، معلنين انهم سيعملون كل ما في وسعهم بجانب الشركة للارتقاء بخدمات النقل الحضري بمدينة وجدة حتى يكون عند حسن الساكنة

اما فيما يتعلق بالحوار مع الطلبة والتلاميذ ، فقد صرح السيد المدير العام لشركة ” سيتي بيس ” ان الشركة توصلت الى حلول مرضية مع ممثلي الطلبة ، وان هذا الملف قد طوي بشكل كلي ونهائي…

هذا وواصل السيد المدير حديثه عن كل ما راج ، ويروج من اشاعات حول شركة سيتي بيس قائلا : اذا ما تأملنا كل ماقيل او كل ما كتب ، او ما نشر حول شركة موبيليس خلال الأيام الثلاثة الأولى لانطلاقتها ، خصوصا بالمواقع الاجتماعية … سنتبين انها امورا جديرة بالدراسة والتأمل والتدقيق ، بل ان ذلك يثير العديد من الأسئلة والتساؤلات …يمكننا اجمال بعضها في ما يلي :

ـــــ الا يوجد لغز ما وراء هذه الحملة الشرسة ضد شركة استثمارية لم يمض على انطلاقتها سوى بضع ساعات ؟

ـــ لماذا لم تعط اية مهلة للشركة الجديدة على الأقل بضعة ايام او بضعة اسابيع حتى ترتب عملية الانطلاقة ثم بعد ذلك تدخل الجهات المحتجة والشركاء معها في حوار هاديء ؟

ـــــ ما مصداقية اثارة العديد من الشكوك حول الشركة الجديدة خصوصا ما يتعلق بالحافلات وهل هي جديدة او مستعملة ؟ وهل توجد بينة واضحة على كون الحافلات بالفعل مستعملة ؟ في حين ان العديد من الحافلات التي كانت تجوب المدينة سابقا كانت حافلات مهترئة وملوثة للجو بشكل كبير ومع ذلك لم يسجل اي احتجاج ضدها ؟

ثم ان الخطير في الأمر عندما نقول ان الحافلات التي جاءت بها شركة موبيليس هي حافلات مستعملة ، ومع ذلك تحمل لوحات رقمية ” دوبلفي ” …ان قولا كهذا خطير ، وخطير جدا ..ان ادعاء مثل هذا يعني ان العديد من الأطراف ساهمت في عملية تزوير لوحات الترقيم هاته بدءا : بالمصنع المنتج لحافلات ” فولفو ” ، ووزارة النقل واللوجستيك ، والجماعة الحضرية ، وشركة موبيليس …وهذا ما لا يمكن لعاقل ان يتصوره

وفي الختام وجه السيد احمد اوسيبو المدير العام لمجموعة ” سيتي بيس ” نداءه لساكنة وجدة ، ان الشركة موبيليس ستوفر للساكنة كل شروط النقل الحضري المريح ، لأن النقل الحصري يلعب دورا كبيرا في تنمية المدينة ، وتطوير مرافقها الحساسة ، والمساهمة في النظام العام ، وسير المؤسسات سيرا عاديا ….الخ وكل هذه المسؤوليات تعيها شركة موبيليس وعيا كبيرا سواء على المستوى النظري او على المستوى التطبيقي ، وهذا ما جعل هذه الشركة تفوز بعدة صفقات للنقل الحضري ليس ببعض المغربية فحسب وانما ايضا ببعض البلدان الافريقية

ومن باب الأمانة الاعلامية ، والموضوعية ، والنزاهة ، والشفافية ، وايمانا برسالتنا الاعلامية التنويرية ، تقدم جريدتنا الالكترونية ” وجدة سيتي ” التسجيل الكامل ـــ بالصوت والصورة ــــ للحوار الذي اجرته مع السيد المدير العام لمجموعة ” سيتي بيس ” ومعاينتها لمحركات الحافلات ، وهيكلها ، والاستماع الى شهادة احد ممثلي المجتمع المدني ….