محمد مهيدية والي جهة الشرق يرفض لغة الخشب و يدافع عن ساكنة الجهة بصراحة احرجت العديد من الوزراء VIDEO

تواصل الجريدة الالكترونية وجدة سيتي تقديم ملخصات عن مختلف انشطة السيد محمد مهيدية والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد ، وتدخلاته امام العديد من الوزراء والمسؤولين وهي تدخلات تتسم بالصراحة والجرأة والشجاعة في الحديث عن مختلف المشاكل التي تعيشها جهة الشرق واقاليمها وساكنتها ، حيث ان مستويات كبيرة من ساكنة الجهة ، لا يعرفون الكثير هذه الأمور عن السيد الوالي حق المعرفة ، كما لا يعرفون الكثير عن الطريقة التي كان يدافع بها عن ساكنة الجهة بصفة عامة وساكنة وجدة بصفة خاصة …

السيد محمد مهيدية الذي يرفض الحديث بلغة الخشب ، ويرفض قراءة ما يكتب له وانما يتحدث في جل لقاءاته بشكل عفوي وتلقائي ، بنوع من الصراحة ، والجرأة التي كانت تحرج العديد من الوزراء والمسؤولين ، حيث كان الوالي يغتنم اية فرصة او اي لقاء مع اي مسؤول كان ليتحدث عن معاناة ساكنة الجهة الشرقية ، وعن ازمتها الاقتصادية والاجتماعية بنوع من الوضوح والصراحة والشجاعة التي لا يجرأ لحد الساعة ايا من نوابنا البرلمانيين والمستشارين ومديري الوكالات الحديث بها …حيث كان السيد الوالي يقوم بتشخيص مختلف الأزمات التي تعيشها الجهة الشرقية ، والكساد الذي تعرفه على جميع المستويات بنوع من الوضوح والشفافية والصراحة ، كما كان في نفس الوقت يقترح حلولا واقعية ، موضوعية ، ودقيقة ، سواء خلال اللقاءات مع مختلف الوزراء الذين كانوا يزورون المنطقة ، او مع رؤساء المصالح والادارات …

وحتى لا يعتبر البعض ان هذا الكلام هو مجرد اطراء ، ومدح ، فاننا في وجدة سيتي نتميز بالحياد الاعلامي ، والموضوعية ، والتجرد ، والشفافية ، غير اننا نؤمن ” باعطاء كل ذي حق حقه ” و ” نبخس الناس اشياءهم ” فاننا نقدم تدخلات السيد محمد مهيدية والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد مسجلة بالصوت والصورة تاركين للمشاهدين الحكم بانفسهم …

وهكذا نقدم لوزار ” وجدة سيتي ” اليوم : الجزء الثاني من ملخصات تدخلات الوالي ، على اننا سنقدم مفاجئات اخرى خلال الأجزاء القادمة