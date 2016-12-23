الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب : لا فرق بين داعش والبوليساريو فكلاهما يعتبر جماعة ارهابية

خلال اول تصريح اعلامي لمسؤولة التواصل للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ” مريام ويتشر ” وخلال اجابتها عن سؤال حول محاربة الارهاب قالت ان الهاجس الأول للرئيس دونالد ترامب يتمثل في محاربة الارهاب والتطرف والجماعات المسلحة سواء بالشرق الأوسط او بافريقيا مشيرة الى جبهة البوليساريو الانفصالية التي تحتضنها الجزائر

وقالت في دات السياق انه لا فرق بين داعش والبوليساريو لأن كليهما جماعات ارهابية مسلحة يجب محاربتهما ضماAنا للأمن والسلام ، وزرع قيم الحب والعيش الكريم ، مؤكدة ان الرئيس ترامب يدرك جيدا خلفيات وجود البوليساريو على الحدود المغربية والتي يعتبرها في الأول والأخير جماعة ارهابية يجب نزع شوكتها من المنطقة واقتلاع جدور ها من الأصل والكشف عمن يقف وراء وجودها ، لأنها جماعة ارهابية تهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة

كما نفت مسؤولة التواصل اي عداء بين المغرب ودونالد ترامب مشيرة الى ان هدا الأخير له صورة جيدة عن المغرب باعتباره نمودجا ناجحا في ضمان الاستقرار والسلم والأمن بشمال افريقيا ، معتبرة ان وسائل الاعلام هي من تحور كلام ترامب الدي يقصد به ألجماعات الارهابية وليس المغرب

ولم تخف المسؤولة الاعلامية لدونالد ترامب اعجابها بالمغرب البلد السياحي والأجمل بالمنطقة ، مؤكدة ضرورة التعاون بين المغرب وواشنطن ، معتبرة ان ملف ملف الصحراء سيكون من بين اولويات الأجندة السياسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا