لمادا غاب رئيس جامعة محمد الأول بوجدة عن الحضور في اشغال المؤتمر الدولي حول علوم المواد والبيئة بوجدة

لوحظ ان رئيس جامعة محمد الأول لم يحضر اشغال فعاليات المؤتمر الدولي حول علوم المواد والبيئة المنظم من طرف المركز المغربي للتنمية والعلوم بتنسيق مع جامعة محمد الاول وكلية العلوم والدي تواصلت اشغاله طيلة ثلاثة ايام من يوم الخميس 1 والى غاية 3 دجنبر 2016 بوجدة ، وقد عرف هدا الملتقى العالمي حضور ازيد من350 باحث يمثلون اكثر من 20 دولة من مختلف القارات ، كما لم ينب السيد رئيس الجامعة عنه ايا من نوابه … مما جعل العديد من المشاركين في هدا الملتقى الهام يطرحون عدة تساؤلات حول هدا الغياب ، و عن اسبابه وخفاياه ….و هل هو موقف من الرئيس تجاه هدا الحدث وتجاه بعض المنظمين ؟ ام ان اسباب غياب الرئيس تتمثل فقط في كون الرئيس لم يكن متواجدا آنداك بوجدة ..وادا كان الأمر كدلك ، لمادا لم يعين احد نوابه بالحضور والقاء كلمة الافتتاح نيابة عنه ؟ خصوصا واننا علمنا من مصادر عليمة ان المنظمين أنفسهم لم يجدوا اي تفسير لهدا الغياب وما زالوا لم يتوصلوا باي توضيح ـــ كتابي او شفوي ــــ من اية جهة كانت تبرر فيه عدم مشاركة الرئيس او احد نوابه في هدا اللقاء الدي نظم بمركب المعرفة التابع لجامعة محمد الأول بالمنطقة الصناعية تكنوبول …دلك حتما ما ستبديه لنا الايام القادمة …