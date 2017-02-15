بمناسبة عبد الحب/ قصيدة “ذنب”
بقلم د. محمد بالدوان
bouddiouan76@gmail.com
اليوم يوم الحب
اليوم تسمو المشاعر
اليوم تبلى السرائر
محال أن يخفى
ما استقر في القلب
كم أنت عظيم يا حب !
يا لطهرك
بوركت عشقا
من الرب
يا لمكرك
دمت حصنا منيعا
من الخِبّْ
هل تَجْمَع الارواح
فيك صدفة؟
أم أنت من يكشفْ نفورها
فتَهْربْ؟
أجبني.. هيا أجبني؟
كيف يحلو لك
التكسب؟ !
تُذكي الجراح تلو الجراح
فتنزف.. ثم تنزف..
ولا تكاد تنضب
إذا كنت أنت
من يُسْعِد الناس..
فكيف جعلتهم
في رياضك تشقى وتتعب؟ !
ليت شعري.. كف عني
أنت غريب ومرعب !
ضاع عمري عند حب
كان يزهو ويكذب
ونسيت عشقا ينادي في العالي
يا ويح سعدي..
آآآآآآآآآآه..
كم كنت مُذْنِبْ !
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