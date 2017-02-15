بمناسبة عبد الحب/ قصيدة “ذنب”‎

بقلم د. محمد بالدوان

bouddiouan76@gmail.com

اليوم يوم الحب

اليوم تسمو المشاعر

اليوم تبلى السرائر

محال أن يخفى

ما استقر في القلب

كم أنت عظيم يا حب !

يا لطهرك

بوركت عشقا

من الرب

يا لمكرك

دمت حصنا منيعا

من الخِبّْ

هل تَجْمَع الارواح

فيك صدفة؟

أم أنت من يكشفْ نفورها

فتَهْربْ؟

أجبني.. هيا أجبني؟

كيف يحلو لك

التكسب؟ !

تُذكي الجراح تلو الجراح

فتنزف.. ثم تنزف..

ولا تكاد تنضب

إذا كنت أنت

من يُسْعِد الناس..

فكيف جعلتهم

في رياضك تشقى وتتعب؟ !

ليت شعري.. كف عني

أنت غريب ومرعب !

ضاع عمري عند حب

كان يزهو ويكذب

ونسيت عشقا ينادي في العالي

يا ويح سعدي..

آآآآآآآآآآه..

كم كنت مُذْنِبْ !