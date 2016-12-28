احذروا اقتناء حذاء ونعل كتب أسفلهما أسماء الله والرسول والإسلام لتدنيسها

محمد شركي

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورتان الأولى لحذاء نسائي كتب أسفله أسماء الجلالة و محمد وإسلام ، ويحمل بداخله عبارة ” مركز طابا ” وكلمة

FLYFEET

ونعل رسم أسفله اسم الجلالة . ويحمل بداخله كلمة :

Glocio

وواضح أن جهة معادية للإسلام تعمدت الإساءة إلى مشاعر المسلمين في العالم ، لهذا يتعين على كل مسلم غيور أن يحذر من اقتناء مثل هذه الأحذية والنعال ، وأن يعمل على فضح الجهة الخبيثة المستهدفة للإسلام والمسلمين والمسيئة للذات الإلهية المقدسة تعالى الله عما يفعلون وللرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وللإسلام دين الله عز وجل