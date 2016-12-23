خلية المرأة بالمجلس العلمي تحيي حفلا دينيا للنساء بدار الطالب بجرسيف

بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لموسم 1436هـ، وبتعاون مع الجمعية الخيرية الإسلامية لدار الطالب والطالبة بجرسيف، نظمت خلية شؤون المرأة وقضايا الأسرة التابعة للمجلس العلمي بجرسيف مساء يوم الاثنين 12 ربيع الأول 1438هـ/12 دجنبر 2016م أمسية دينية بفضاء دار الطالب بمدينة جرسيف.

افتتح هذا النشاط بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ثم ألقت المسيرة نعيمة الحسني كلمة باسم خلية المرأة والمجلس العلمي، رحبت فيها بالحاضرات وأشارت إلى الإطار الذي تنظم فيه هذه الأمسية وقيمة المناسبة التي نخلدها ودلالاتها العديدة، وشكرت مؤسسة دار الطالب على حسن الضيافة والتعاون الدائم مع المجلس العلمي وخلية المرأة.

ثم ألقت الواعظة ليلى أقضاض درسا تناولت فيه مظاهر محبة المؤمنين لرسول الله عليه الصلاة والسلام، واستشهدت بآيات وأحاديث متعددة عن هذه المحبة، وعددت دروسا وعظات ينالها الإنسان إذا أحيى ذكرى مولد نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ولخصتها في: وجوب الإيمان بالله تعالى ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام، والدفاع عن ديننا الحنيف ومقدساته، وإحياء السنة النبوية الشريفة، والتحلي بأخلاقه وهديه الشريف، ونشر دينه بين الناس، والتعرف على شمائله وسيرته الطاهرة وتعليمها للصغار والكبار.

ثم ألقت الواعظة فاطمة الهادف قصيدة نظمتها في مدح المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتخلل الحفل الكريم وصلات رائعة ومتنوعة من فن المديح النبوي والسماع الديني أدتها فتيات مجموعة الهدى، وتجاوب معها جمهور الحاضرات اللاتي فاق عددهن 400 امرأة، لَبّيْنَ نداء المجلس والخلية وجئن ليفرحن في هذا اليوم المبارك بمولد رسول الله والرحمة المهداة للعالمين امتثالا لقول ربنا: “قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ”. واختتمت فقرات الأمسية بالدعاء الصالح لأمير المومنين وكل الحاضرات وجميع المسلمين والمسلمات.