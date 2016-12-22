ثانوية المهدي بنبركة : تعزية

قال تعالى : ” كل نفس ذائقة الموت ”

وقال عز وجل : ” فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ”

بكامل الأسى والتحسر فقدت ثانوية المهدي بن بركة التقنية أحد أبنائها البررة المساعد الإداري المسمى قيد حياته محمد خالد ، إثر مرض ألم به لم ينفع معه علاج، وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم إدارة المؤسسة نيابة عن كافة الأطر العاملة بها وكدا جمعية آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ إلى أسرة الفقيد العزيز ، بأحر التعازي وجميل المواساة متضرعين إلى الله عز وجل أن يلهمها الصبر والسلوان وللمغفور الرحمة والرضوان ، وأن يؤنس وحشته في قبره .

وإنا لله وإنا إليه لراجعون

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

رئيس المؤسسة : شحلال المختار