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ثانوية المهدي بنبركة : تعزية

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قال تعالى : ” كل نفس ذائقة الموت ”
وقال عز وجل : ” فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ”
بكامل الأسى والتحسر فقدت ثانوية المهدي بن بركة التقنية أحد أبنائها البررة المساعد الإداري المسمى قيد حياته محمد خالد ، إثر مرض ألم به  لم ينفع معه علاج، وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم إدارة المؤسسة نيابة عن كافة الأطر العاملة بها وكدا جمعية آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ إلى أسرة الفقيد العزيز  ، بأحر التعازي وجميل المواساة  متضرعين إلى الله عز وجل أن  يلهمها الصبر والسلوان وللمغفور الرحمة والرضوان ، وأن يؤنس وحشته في قبره .
وإنا لله وإنا إليه لراجعون
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
رئيس المؤسسة : شحلال المختار

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