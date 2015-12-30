استمارة واعلان المهرجان الدولي لمسرح الطفل باقليم جرادة

فيدرالية جمعيات اقليم جرادة

اعلان عن تنظيم المهرجان الدولي الرابع لمسرح الطفل باقليم جرادة

تعلن فيدرالية جمعيات اقليم جرادة عن تنظيمها النسخة الرابعة للمهرجان الدولي لمسرح الطفل باقليم جرادة في الفترة الممتدة من 25الى 29مايو2016 ،هذه الدورة اختير لها شعار :

« مسرح الطفل والتربية على قيم المواطنة »

وستحمل هذه الدورة اسم الفنان « محمد بنجدي » كماسيتم تكريم بعض الوجوه المسرحيةو ستقام ورشات وتنظم ندوة صحفيةخاصة بمسرح الطفل اضافة الى أنشطة موازية على هامش المهرجان.

فعلى الراغبين في المشاركة إرسال مشاركاتهم عبر البريد للعنوان التالي :

المركز الثقافي بجرادة

الوثائق المطلوبةهي :

– نسخة من الملف القانوني.

– سيرة ذاتية (CV) عن الفرقة لأهم المشاركات المسرحية.

-ملخص المسرحية.

-صور خاصة بالعرض المسرحي.

-قرص مدمج للعرض المسرحي.

ملحوظة :

– العروض المشاركة يشترط أن تكون مشخصة من طرف الكبار لفائدةالصغار.

-يجب أن لا يتعدى أفراد الفرقة المسرحية 10أشخاص.

-تتحمل الفيدرالية مصاريف التغذية والإيواء طيلة أيام المهرجان.

-كل ملف لم يستوف شروط المشاركة يعتبر ملغى.

-ستتشكل لجنة مختصة لاختيار العروض المشاركة في المهرجان.

-آخر أجل لقبول المشاركات هو: 15مارس 2016.

– للاتصال بمديرالمهرجان0662214083 T.F fédérationjerada@gmail.com مدير المهرجان : يحي هورير

فيدرالية جمعيات اقليم جرادة

مطبوع المشاركة

-الفرقة /الجمعية :

-المدينة :

-رقم الهاتف :

-البريد الالكتروني :

-عنوان المسرحية :

-تأليف /اقتباس :

– إخراج :

-سينوغرافيا:

-الممثلون : – ذكور : – إناث :

-مدة العرض :

-اسم المسؤول عن العرض:

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مديرالمهرجان :

يحي هورير